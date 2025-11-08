U gradu u komšiluku podrška porodicama ide do 6.370 evra! Evo koje uslove treba ispuniti za najveći iznos
Sudeći po visini novčane pomoći koje porodice dobijaju od opštine, grad Sveti Filip i Jakov u Hrvatskoj mesto je sa idealnim uslovima za život.
Bespovratna sredstva
Naime, u ta opština je ove godine isplatila značajne podrške za novorođenu decu – od 265 evra za prvo dete do čak 6.370 evra za peto i svako naredno dete. Zato i ne čudi što se, prema dostupnim podacima za 2024. godinu, u Sveti Filip i Jakov doselilo se 225 osoba, dok se odselilo 94, što pokazuje pozitivan migracioni trend, piše Poslovni dnevnik.
Na području Svetog Filipa i Jakova organizovan je i program predškolskog obrazovanja sa istim cenama za jaslice i vrtić: 120 evra za prvo dete, 84 evra za drugo, dok je za treće dete vrtić besplatan.
Sva deca imaju obezbeđeno mesto u ustanovama, a opština u predškolsku delatnost ulaže do 10 odsto budžeta. Roditeljima se pomaže i kroz sufinansiranje radnih materijala za osnovce, dok studenti, prema kriterijumu uspeha i deficitarnih zanimanja, primaju mesečne stipendije od 86 evra.
Prednost pri kupovini nekretnina
U Svetom Filipu i Jakovu se takođe aktivno podstiče stambeno zbrinjavanje – mladi i porodice imaju prednost pri kupovini zemljišta i u Programu podsticajne stanogradnje u saradnji sa APN-om, a komunalni doprinos je umanjen za 80 odsto.
Velika pažnja posvećena je i ulaganjima u predškolske objekte, pa su od 2016. godine sprovedeni projekti vredni više od 1,4 miliona evra. Među tim projektima su izgradnja i opremanje Dečjeg vrtića „Cvitić“ u Turnju, za šta je izdvojeno 1,1 milion evra, opremanje Dečjeg vrtića „Cvitak“ u Raštanima za 71.000 evra, te aktuelna rekonstrukcija Dečjeg vrtića „Cvitić“ u Turnju vredna 243.000 evra, za šta je odobreno više od 114.000 evra bespovratnih sredstava, saopštilo je Ministarstvo demografije i useljeništva.
Kurir Biznis/Poslovni.hr