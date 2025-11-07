Slušaj vest

Sezona slava u Srbiji uveliko je počela, a sa njom i potraga za najboljim pečenjem. Ako domaćini i ove godine planiraju na slavskom meniju da služe pečeno jagnje ili prase, moraće duboko da zavuku ruku u džep, jer cena pečenja nikad nije bila viša.

Kako je Kurir raije pisao, za kilo prasetine u Beogradu treba izdvojiti 2.500 dinara, dok jagnjeće pečenje ide i do vrtoglavih 3.000 dinara po kilogramu. Iako je cena, kako mnogi ocenjuju, van svake pameti, kupaca i pored toga ima, kažu za Kurir Biznis sa beogradskih pijaca.

U Čačku duplo manje cene

Ipak, po pečenjarama u Srbiji, cene mogu biti i jeftinije. Prema rečima pečenjara Miluna Lazovića iz Čačka, u ovom mestu za kilogram pečenja treba da izdvojite 1.800 dinara. Milun, koji je posao započeo od, kako kaže, nule, cenu ne menja dugo i gleda, kako ističe - "da bude korektan".

- Za sada mi dobro ide i ja sam kao mali pokrenuo priču, inicijativu, rad, prodaju i distribuciju pečenja u Beogradu. Neću da menjam cenu, ne korigujem ništa, prilagođavam se, gledam da budem korektan - rekao je Milun Lazović za emisiju "Redakcija" na Kurir televiziji.

Kako kaže za Kurir televiziju, cena pečenja u Čačku je skoro duplo jeftinija nego u Beogradu.

- Pa, sve zavisi u kom delu grada, šta i kako, ali skoro pa duplo je jeftinije - podvukao je pečenjar iz Čačka.

Praseće 1.800, jagnjetina skuplja

Prema rečima naših reportera iz Čačka, cena kilograma prasaćeg pečenja u Čačku trenutno se kreće oko 1.800 dinara, dok je jagnjetina za oko 900 skuplja. Međutim, prasad i jagnjad žive vage, već nedeljama su na ivici isplativosti za lokalne stočare, ističu iz tog kraja.

Stočar iz Prijevora Dragan Milić je rekao za Kurir televiziju da cene prasetina i jagnjetine obaraju rekorde!

- To je nekih 220-250 dinara po kilu, a kilogram pečenja je 2.200 dinara. Tako nikad nije bilo. Trudim se da imam što jeftiniju proizvodnju da bi se uklopio u te niske cene. Međutim, kad god odete da kupite neku komponentu, bilo šta, cene su druge. Oni nemilosrdno prate cenu pečenja, a ne prate cenu proizvodnje - kaže stoćar Milić za našu televiziju.

