Stari odnosi više ne važe, a novi, prilagođeni više korporacijama i profitu, nego porodici i tradiciji, uzimaju danak.

Među hiljadu promena koje nam je donelo novo vreme, važno mesto zauzimaju novi fenomeni u odnosu između bračnih partnera. Budući da muškarci i žene sve manje vremena provode kod kuće, uz supružnika, a sve više na poslu (i fizički i psihički), postalo je normalno da se stvaraju jače veze između zaposlenih.

Jedan ovakav fenomen, koji je, nema sumnje, razbesneo mnoge žene u Srbiji, zove se "supruga sa posla", ili na engleskom "work wife".

Evo, ukratko, o čemu je reč.

Šta predstavlja termin

"Work wife" (ili "work spouse", "office wife/husband") je izraz iz engleskog jezika koji označava blisku, platonsku (neromantičnu) vezu između dvoje kolega na poslu. To je osoba sa kojom provodite mnogo vremena na poslu, delite poverenje, podršku, poverljive informacije, šalite se i pomažete jedni drugima, slično kao u braku - ali bez ikakvog romantičnog ili seksualnog elementa.

Obično se koristi za najbližeg kolegu/koleginicu sa kojim se najbolje slažete na poslu.

Može biti iste ili suprotnog pola (npr. dve žene ili dva muškarca). Izraz je popularan u američkoj kulturi, a potiče iz 1980-ih (modernija upotreba), iako slični termini postoje još od 1930-ih.

Šta su poslovni muž i žena

Primer: Ako kažete "Ona mi je work wife", to znači da je to vaša najdraža koleginica sa kojom se super razumete na poslu, delite pauze za kafu, žalite se na šefa ili se međusobno podržavate.

Neki ljudi smatraju da termin ima rodne stereotipe (jer "wife" često podrazumeva emocionalnu podršku koju tradicionalno pružaju žene), pa ga neki izbegavaju i koriste neutralnije "work bestie" ili "work spouse". Ali je i dalje veoma rasprostranjen i obično se koristi sa humorom.

Ipak, žene srpskog muškarca, budite bez brige: u definiciji samog pojma piše "neromantična veza", tako da razloga za brigu nema. Dok god vaš suprug ima vezu sa takvom osobom, slobodno nek razmenjuje poruke, pošalice i smešne mimove... Nema tu opasnosti.