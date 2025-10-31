Slušaj vest

Sezona slava u Srbiji uveliko je počela, a sa njom i tradicionalna potraga za najboljim pečenjem i najkvalitetnijim mesom. Međutim, domaćini koji se spremaju da ugoste rodbinu i prijatelje moraće ove godine nešto dublje da zavuku ruku u džep.

Na beogradskim pijacama i u pečenjarama, cene živog mesa, ali i pečenja ovih dana beleže rast, što mnoge domaćice i domaćine stavlja na muku kako da pripreme slavsku trpezu, a da pritom ne premaše kućni budžet.

Pečena prasetina, nezaobilazni simbol većine srpskih slava, na jednoj od najpoznatijih beogradskih pijaca, prodaje se po ceni od 2.400 dinara za kilogram, dok ljubitelji jagnjetine moraju da izdvoje i do 3.000. Prodavci kažu da su cene porasle zbog viših troškova nabavke stoke i energenata, ali i pojačane potražnje koja je uobičajena za ovaj period godine.

U pijačnim mesarama je i sirovo meso primetno skuplje nego prethodnih meseci. Kilogram junetine sada košta oko 1.800 dinara, teletina ide i do 2.000, dok je svinjetina i dalje najpovoljnija - oko 900 dinara po kilogramu.

Kupaca ipak ima

Prodavci navode da, i pored viših cena, kupaca ne manjka.

- Slava je jednom godišnje, ne može bez pečenja - kaže jedan od prodavaca na Bajlonijevoj pijaci, dodajući da se porudžbine za pečenje prave i po nekoliko dana unapred.

Dok jedni pokušavaju da uštede birajući manje komade ili praveći kombinacije jela, drugi se drže tradicije, jer, kako kažu, ''bolje da ostane, nego da zafali''.