Kad god je tržište nestabilno, a time i donošenje odluka oko investicija sve teže, zna se na koju kompaniju se uvek može računati. NVIDIA opet izbija u sam vrh najprimamljivijih izbora na tržištu u narednim nedeljama, a mnogi su već prepoznali ovaj trenutak pa i njene akcije skaču iz dana u dan usled sve većeg broja ljudi koji ulažu svoj kapital upravo u akcije NVIDIE. Nepredvidiva je bila cela godina, a praćeno time i kretanje cena akcija velikih kompanija. Ipak, i ovoga puta NVIDIA je dokazala njenu postojanost i opet uverila ljude da uvek mogu da računaju na nju kao na jedan od najsigurnijih načina da se uveća profit. Mnogo puta do sada investitori su se uverili da mogu računati na NVIDIU, ali sigurnost koju nudi ova kompanija ne prestaje ni krajem ove godine, o čemu svedoče mnogo faktora. Pogledajtetrenutne cene akcija najpoznatijih svetskih kompanija.

Jedan od glavnih su i svakako najnovija kretanja cene na tržištu. Iako smo prisustvovali I kratkom I blagom padu cene akcije, čak i on nam govori o otpornosti ove kompanije na sve promene s obzirom da se u jednom danu ona oporavila i opet krenula uzlaznom putanjom. S druge strane, i rezultati na duži period dovoljno govore o kakvom se gigantu radi. U odnosu na pre godinu dana cena akcije NVIDIE porasla je za čak 36%, dok je u odnosu na pre šest meseci rast i dalje visok i iznosi preko 20%! Ovo je fanastičan rezultat čime se retko koja kompanija može pohvaliti. Iako je u ondosu na pre mesec dana cena akcije NVIDIE doživela blagi pad od oko 3%, prethodnih dana primetan je ponovni rast od takođe 3%, što pokazuje da se kompanija ne samo oporavila od kratkotrajnog lošeg perioda, već je u pravom naletu. Oni iskusni već su prepoznali momenat da je kratki pad bio samo povod za dobru cenu za kupovinu, I sada već osećaju pozamašan profit.

Iako je uzlet NVIDIE krenuo, i dalje nije kasno investirati u njene akcije, pošto analitičari u narednom periodu predviđaju još veći rast i navode ovu kompaniju kao prvi izbor na tržištu za kraj godine. Za investitore u Srbiji koji traže priliku da uhvate pravi momentum na tržištu, NVIDIA trenutno izgleda kao jedna od najzanimljivijih priča. Dok mnoge akcije i dalje traže pravac, NVIDIA jasno pokazuje snagu, stabilnost i sposobnost da se brzo oporavi od svakog kratkoročnog pada. Upravo ti "mini-padovi" često su šansa koju iskusni investitori čekaju – povoljnija cena danas, veći potencijal sutra. Rast koji je NVIDIA ostvarila tokom godine nije slučajan, već rezultat realne potražnje za njenim tehnologijama, posebno u oblasti AI, gejminga i data centara, gde je praktično bez ozbiljne konkurencije. Za domaće investitore, ulaganje u NVIDIA akcije znači izlazak na globalnu scenu i učešće u trendovima koji tek uzimaju maha. Januar se često pokazuje kao snažan mesec za tržišta akcija, a NVIDIA već ulazi u njega u punoj brzini. Ako razmišljate o akciji koja ima i priču i brojke iza sebe – NVIDIA definitivno zaslužuje pažnju.

NVIDIA se u ovom trenutku izdvaja kao izbor koji ima i jasan pravac i snažnu podršku tržišta. Kompanija je pokazala da ume da se nosi sa kratkoročnim oscilacijama i da iz njih izlazi još jača, što uliva dodatno poverenje investitorima. Dugoročni trendovi poput veštačke inteligencije, gejminga i razvoja data centara i dalje su u usponu, a NVIDIA je u samom centru tih promena. Na kratki rok, akcija NVIDIE prema svim procenama doživeće odredjeni rast u narednim danima pa je i za one koji bi da na kratko iskušaju tržište i izvuku profit, NVIDIA prvi izbor!