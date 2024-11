U sezoni krsnih slava na svečanoj trpezi se pored raznih đakonija neizostavno u završnici slanog dela obeda nalazi pečenje . U Čačku, gradu pečenjara, za kilogram prasećeg treba izdvojiti od 1.800 do 2.000, a jagnjetina je za 200 dinara skuplja.

Cene variraju od pečenjare do pečenjare, a nešto jeftinije mogu da prođu oni koji po selima kupe živo prase ili jagnje, pa ga pripremaju o svom trošku.

- To obično rade oni koji imaju puno gostiju pa im treba veće prase ili jagnje. U pečenjari bi ih prase od 40 kilograma izašlo više od 70.000 dinara, a ako na sebe preuzmu obavezu nabavke, klanja i pečenja, mogu da uštede do 30 odsto. Usluga klanja i pečenja se naplaćuje po kilogramu 150, odnosno 300 dinara. Za koju hiljadarku više može se dobiti i usluga sečenja pečenja. Čačani često koriste priliku pa u seoskom gazdinstvu gde su brava kupili, domaćin im prase uredi i ispeče i to naplati oko 50 evra - priča Čačanin Zoran zaposlen u jednoj od čačanskih pečenjara u kojima se pečenje ovih dana prodaje bolje nego ikad.