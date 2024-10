Ove godine domaćini će morati da pripreme veću svotu novca nego što su prethodne, s obzirom na to da je poskupelo meso, ali i druge namirnice poput kupusa... Sagovornik i domaćin Dragan Mitrović koji priprema slavu 31. oktobra - Svetog Luku, ispričao je da mu za slavski ručak za oko 30 gostiju, ove godine treba između 50.000 i 70.000 dinara.

- Ove godine je cena mesa jača nego prošle. A znate kako kažu - nema slave bez prasetine ili jagnjetine, tako da je, ne samo meni, nego svima, pečenje najveća stavka. Naravno, pre pečenja, treba pripremiti čorbu ili supu, obezbediti salatu, kupiti hleb, salvete, pirinač za sarmu i niz drugih stvari, što samo povećava troškove - objašnjava on.

Prema informacijama iz više pečenjara, cene pečenja po kilogramu kreću se oko 3.000 dinara za prasetinu, dok je kilogram jagnjećeg pečenja skuplji za nekih 500 dinara. A ukoliko želite da vam u pečenjari iseku meso (celo prase), to će vas dodatno koštati i do 1.500 dinara. Manje količine se uglavnom ne naplaćuju.

Jeftinija varijanta je ako se domaćin opredeli da mu glavno jelo bude svinjski kare bez kostiju čija cena ide i do 1.200 dinara. Prošle godine je, na primer, koštalo 900 dinara. Slavski kolač je, mahom ista - u pekarama košta između 500 do čak 2.000 dinara.

Prošle godine se, recimo, u Beogradu cena slavskog kolača kretala od 350 do 400 dinara, što je, u nekim slučajevima, i do pet puta manje nego ove godine.

Mešano mleveno meso i do 1.500 dinara po kilogramu

- Trudim se da kupujem na akciji, ali recimo, u nekim stvarima ne možeš da oskudevaš. Kod pića je teško uštedeti čak i ako se izvuku zalihe domaće rakije i vina. Račun teško da može da bude manji od 8.000 dinara za pivo, vino i kratka pića. Ceh često bude i veći. Teško da može slava da se proslavi bez gajbe piva, nekoliko flaša crnog i belog vina, gaziranih i negaziranih sokova i kisele vode. Barem kod mene ne može - smatra on.

Oktobar donosi promene u cenama povrća, a kupus se našao u središtu pažnje. Prema izveštaju Republičkog zavoda za statistiku, u Srbiji se cena kupusa tokom septembra kretala od 50 u Nišu do 150 dinara u Beogradu, Zrenjaninu i Sremskoj Mitrovici. Prosečna cena kupusa na pijacama u Srbiji u drugoj polovini septembra bila je znatno viša nego u avgustu, kada se kupovao za najviše 100 dinara po kilogramu.

Goste najčešće dočeka trpeza puna raznih đakonija, pa pored pečenja i sarme, tu su još i razne salate, kiflice, pite, meze... Kilogram pečenice ne može u supermarketima da se nađe ispod 1.000 dinara, a za malo luksuzniji meni potrebno je najmanje 2.000 i to ako se slučajno nađu na akciji. Za sve to treba pripremiti još 4.000 do 5.000 dinara.