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Čuveni "Golf dvojka" nekada je bio svakodnevica na ulicama širom bivše Jugoslavije i dok pojedini vozači i danas mogu da se zakunu u svoje, sada već oldtajmere, drugima stoje u garaži čekajući da neko klikne na oglas i kupi ga za manje od 1.000 evra. Jedan primerak "dvojke", verovali ili ne, prodaje za čak 94.000 evra, što je za nekoliko desetina hiljada skuplje i od najnovijeg modela koji ova kompanija nudi.

Kada je Folksvagenov Golf 2 G60 sa motorom od 210 konjskih snaga lansiran pre više od 30 godina, bio je najmoćniji Golf svih vremena. Te 1989. godine ova ograničena serija proglašena je za jednu od najređih, budući da je napravljen samo 71 ovakav automobil i to potpuno ručno, a Folksvagenovi inženjeri su za njega bogato nagrađeni. Da biste ga kupili, tada ste morali da izdvojite neverovatnih 68.500 nemačkih maraka, što je bila tri puta veća cena od Golfa 2 GTI-

Tajna se krije u modelu motora

Ideja inženjera Folksvagen Motorsport-a je bila da proizvedu "vuka u jagnjećoj koži, odnosno automobil za kojeg niko na prvi pogled ne bi rekao da se mehanikom ili izgledom razlikuje od običnog Golfa, ali tajna je bila u motoru od 210 konjskih snaga, što ga je činilo duplo snažnijim od standardnog Golfa GTI.

Imao je čak 252 Nm obrtnog momenta, što je bila prilično ozbiljna cifra za to vreme. Kako bi se obezbedilo da nema gubitaka u prenošenju snage na podlogu, imao je sinhro pogon na sva četiri točka. Tako je do stotke ubrzavao za samo 7,4 sekunde, a mogao je da dostigne čak 230 kilometara na sat.

Spolja prepoznatljivi jedino po plavim lajsnama, svi automobili ove serije su imali volan na levoj strani, ipak, nekoliko ih je tokom godina pronašlo put do Velike Britanije, uključujući primerak broj 16 koji je tamo stigao 2007. godine i sada je na prodaju po ceni od 79.995 britanskih funti, odnosno oko 94.000 evra.

Kuća "For Star Klasiks" koja je Golfa G60 oglasila na prodaju pokazala je da je ova "dvojka" prešla 108.900 kilometara, da je sveže ofarbana i doterana iznutra, kako bi izgledala kao nova i donekle opravdala svoju cenu.