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Dodao je da će neki građani dobiti čak 12.000 dinara i naveo da su to oni koji na osnovu prava nasleđivanja imaju dodatni udeo u Akcionarskom fondu.

- Sve velike stvari koje smo obećali ljudima za septembar mesec - od vaučera, smanjenja cene lekova na recept, čini mi se da je ogroman uspeh tih mera, davanja penzionerima, socijalno najugroženijima i borcima od 10.000 do 35.000 dinara i ova mera sa 6.000 dinara, sve četiri ispunjene su na vreme bez kašnjenja, baš u dane kada smo rekli. Srećan sam zbog ljudi i čestitam im na tome - rekao je Vučić u Njujorku za RTS.

Ministar finansija i prvi potpredsednik Vlade u tehničkom mandatu Siniša Mali juče je rekao da je novac uplaćen svima koji su ostvarili to pravo iz Akcionarskog fonda.

- Već prvog dana realizovano je 5.402.530 isplata, od čega više od 4,9 miliona preko Banke Poštanska štedionica - naveo je Mali.

Foto: Printscreen RTS

Kada se govori o kategorijama koje su jučr isplaćene, dodao je, reč je o oko 4,8 miliona lica koja su stekla status nosioca prava iz Akcionarskog fonda, a u tom broju se nalaze i preminuli, za koje novac pripada njihovim zakonskim naslednicima.

- Prvog dana je isplaćeno i oko 580.000 građana koji nisu trebali da se prijavljuju za novčanu podršku, a to su penzioneri i korisnici novčane socijalne pomoći - istakao je Mali, uz napomenu da od sutra počinju isplate punoletnim građanima koji su se na portalu Uprave za trezor prijavljivali za 6.000 dinara, a kojih je ukupno 1.749.066.

Prema njegovim rečima, predviđeno je da u sredu, 23. septembra, bude isplaćeno milion građana koji su se prijavili, u četvrtak pola miliona, i u petak, 25. septembra, ostatak od prijavljenog broja građana, njih 249.066.

Kako proveriti status uplate?

Da biste proverili status uplate jednokratne novčane pomoći države od 6.000 dinara i saznali gde vas novac čeka, potrebno je da posetite zvanični Portal Uprave za trezor. Sam proces provere i način podizanja novca zavise od toga u koju grupu građana spadate.

Idite na sajt idp.trezor.gov.rs.

Kliknite na opciju "Provera statusa prijave".

Unesite svoj JMBG i broj lične karte.

Sistem će vam prikazati u kojoj je fazi uplata (npr. "Spreman za plaćanje" ili "Uplata obavljena") i tačan naziv banke u kojoj se novac nalazi.

Na računu ili na šalteru

Način podizanja zavisi od vaše kategorije u koju spadate:

Penzioneri (koji već primaju penziju preko Poštanske štedionice): Novac leže direktno na vaš tekući račun. Možete ga podići preko kartice na bankomatu ili u banci, i nema vremenskog ograničenja za podizanje.

Foto: Printscreen/ idp.trezor.gov.rs

Akcionari(građani koji imaju besplatne akcije iz 2007.): Novac leže na račun koji ste prijavili za besplatne akcije. Ako je taj račun ugašen, novac vas čeka na namenskom računu u Banci Poštanska štedionica. Podiže se na šalteru uz ličnu kartu i nema vremenskog ograničenja.

Građani koji su se prijavili elektronski (preko portala Trezora): Država vam je automatski otvorila poseban namenski račun u Banci Poštanska štedionica. Novac podižete u gotovini na šalteru bilo koje ekspoziture te banke uz važeću ličnu kartu. Rok za podizanje iznosi godinu dana (do 1. septembra 2027.), nakon čega se namenski računi gase.