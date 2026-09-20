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Prijava punoletnih građana za jednokratnu novčanu naknadu od 6.000 dinara završava se sutra u ponoć, a već od utorka, 22. septembra počinju isplate novca građanima.

Prvi potpredsednik Vlade i ministar finansija u tehničkom mandatu Siniša Mali je naglasio da se za 6.000 dinara prijavljuju samo punoletni građani koji nisu nosioci prava u skladu sa Zakonom o pravu na besplatne akcije, te da se prijava odvija preko portala Uprave za trezor, na adresi trezor.rs.

Uz poziv punoletnim građanima, koji nisu nosioci prava u skladu sa Zakonom na besplatne akcije da se prijave za novčanu naknadu, Mali je naglasio da oni koji nisu sigurni da li treba da se prijave, svakako to mogu proveriti na portalu Uprave za trezor.

- Do sada je za ovu novčanu naknadu prijavljeno 1.656.549 građana, a preko portala Uprave za trezor zabeleženo je i 2.728.000 upita onih koji su želeli da provere da li su u Akcionarskom fondu. Prijava teče po planu, portal dobro radi i za prijavu za 6.000 dinara su ostala još dva dana, danas i sutra - naveo je Mali.

Ko može da se prijavi i koji su uslovi

Za podnošenje prijave u nekoliko klikova potrebna su samo dva podatka:

Jedinstveni matični broj građana (JMBG)

Registarski broj važeće lične karte

Status prijave, kao i eventualne reklamacije usled problema sa podacima ili isplatom, mogu se pratiti i podneti direktno na istom portalu kroz opcije "Provera statusa prijave" i "Prijava problema".

Kad kreće uplata

On je podsetio da lica koja imaju status nosioca prava u skladu sa navedenim propisom o besplatnim akcijama, pravo na novčanu naknadu ostvaruju iz Akcionarskog fonda prema odredbama tog zakona, odnosno ne prijavljuju se za 6.000 dinara.

- Već u utorak, 22. septembra počeće isplate građanima koje će trajati do petka, 25. septembra. U utorak će biti isplaćeni građani koji novac dobijaju iz Akcionarskog fonda, kao i penzioneri i korisnici novčane socijalne pomoći. Za građane koji su se

prijavljivali za 6.000 dinara isplate će početi od srede, 23. septembra - rekao je ministar.

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Način isplate i bankovni računi

Isplata pomoći neće se obavljati na isti način za sve građane, već zavisi od osnova po kojem je pravo ostvareno.

Građani koji su podneli prijavu (uključujući penzionere i socijalne slučajeve): Sredstva će biti uplaćena isključivo u Banci Poštanska štedionica. Ukoliko građanin nema otvoren račun u ovoj banci, sistem mu automatski i besplatno otvara poseban namenski račun za isplatu ove pomoći. Isplata za ovu grupu predviđena je u periodu od 23. do 25. septembra.

Nosioci prava iz Akcionarskog fonda: Novac ne stiže nužno u Poštansku štedionicu, već na račun u onoj banci koji je ranije otvoren za isplatu novca od besplatnih akcija. Naziv te banke građani mogu videti prilikom provere svog statusa na portalu Uprave za trezor.

Za podizanje novca na šalterima banaka neophodno je priložiti važeću ličnu kartu, a ukoliko klijent već poseduje karticu vezanu za račun, novcem može raspolagati u skladu sa redovnim pravilima banke. Novac će biti dostupan za podizanje u roku od godinu dana, a za nosioce prava iz Akcionarskog fonda bez vremenskog ograničenja.

Državni organi i banke upozoravaju građane da podatke ostavljaju isključivo na zvaničnom domenu Trezora i da ne nasedaju na lažne stranice. Za isplatu se nikada ne traži plaćanje naknade unapred niti slanje PIN kodova i lozinki.

Penzioneri već dobili od 20.000 do 35.000 dinara

Ovaj vid novčane naknade građanima, naveo je ministar, deo je šireg, sveobuhvatnog paketa podrške, koji je vredan skoro milijardu evra i koji obuhvata i jednokratna novčana davanja koja su već isplaćena, jeftinije lekove, vaučere za penzionere, produženje Uredbe o energetski ugroženom kupcu.

- Mi smo u ponedeljak 14. septembra isplatili jednokratnu novčanu pomoć vrednu oko 50 milijardi dinara, odnosno oko 400 miliona evra, i nju je dobilo oko dva miliona građana Srbije. Penzioneri su, u zavisnosti od visine penzije, dobili 35.000, 27.500 ili 20.000 dinara, dok su socijalno ugroženi građani dobili 25.000 dinara, a borci po 10.000 dinara - rekao je Mali.

Smanjena doplata za lekove na recept i podeljeno 30.000 vaučera za odmor

Takođe, podsetio je, od 1. avgusta je smanjena doplata koju građani plaćaju za lekove na recept, a obezbeđeno je i 30.000 vaučera za penzionere za odmor u Srbiji.

Kao i svaki put, sve što smo obećali smo i ispunili. Briga o ljudima je naš prioritet, jer je važno da građani osećaju sigurnost, podršku, da znaju da njihova država brine o njima, zaključio je Mali.