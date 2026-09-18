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Svi koji su u potrazi za mirnim mestom u prirodi koje bi im obezbedilo privatnost možda bi mogli da obrate pažnju na oglas o prodaji vikendice na planini Tara.

Ova planinska lepotica, u koju još uvek nije stigla masovna gradnja, prirasla je za srce svim istinskim ljubiteljima prirode koji u nju vole da dođu makar nakratko na odmor.  Oni koji traže i kutak za stalni boravak ili makar život na planini tokom letnjih meseci ova vikendica i veliki plac bi mogli da budu odlična prilika.

- U srcu Nacionalnog parka Tara nalazi se masivna, kompletno nameštena vikendica površine oko 150 m², smeštena na placu od 50 ari u jednom komadu. Ravan i uređen deo placa od oko 17 ari nalazi se oko same kuće, dok je ostatak pod borovom šumom, što obezbeđuje prirodnu hladovinu, tišinu i potpunu privatnost - piše u oglasu objavljenom na portalu Dijaspora.online.

Cena ove nekretnine, koja kako za Kurir Biznis ističe vlasnica Dragana Simić, ima investicioni potencijal, iznosi 230.000 evra. 

- Ima zainteresovanih kupaca, ali im je veliki plac od 50 ari, a ja prodajem sve zajedno. Neću da prodam vikendicu samu, pa ćemo videti da li će se neko pojaviti kome tako odgovara - kaže Dragana.

Vikendica u srcu Nacionalnog parka Tara ponuđena je na prodaju zajedno sa placom površine 50 ari Foto: dijaspora.online

Ona ističe da se odlučila na prodaju vikendice i placa zato što joj je teško da sve sama održava.

- Ostala sam sama i ne mogu sama da odžavam kuću i plac. Deci sam podelila sve što sam imala, pa sad od prodaje ove vikendice i placa hoću da kupim za sebe nešto manje u gradu, da budem bliže lekarima jer sam žena u godinama - ističe dragana Simić za Kurir Biznis.

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