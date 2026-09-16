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Poznati nemački diskontni lanac KiK do kraja 2026. godine zatvoriće oko 300 prodavnica širom Evrope, dok će približno polovina tih objekata biti zatvorena u Nemačkoj.

Kompanija navodi da je cilj restrukturiranja prodajne mreže povećanje profitabilnosti i zatvaranje lokacija koje više ne posluju dovoljno dobro, piše Tportal.

KiK, koji je poznat po povoljnim cenama odeće, obuće i proizvoda za domaćinstvo, trenutno prolazi kroz veliko preuređenje svoje maloprodajne mreže. U Nemačkoj bi trebalo da bude zatvoreno oko 150 prodavnica, ali kompanija ne planira povlačenje sa tržišta. I dalje će imati više od 2.200 objekata u Nemačkoj, dok su planirana i nova otvaranja.

Na nivou Evrope, KiK bi nakon restrukturiranja trebalo da zadrži oko 4.000 prodavnica.

Zašto KiK zatvara prodavnice?

Kompanija kao glavni razlog navodi potrebu da prodajnu mrežu učini efikasnijom i profitabilnijom. Izvršni i finansijski direktor Kristijan Kümel ranije je objasnio da je KiK poslednjih godina previše gusto širio mrežu prodavnica.

U pojedinim gradovima objekti su otvarani na udaljenosti manjoj od jednog kilometra, zbog čega su se prodavnice međusobno takmičile za iste kupce. Kompanija sada želi da smanji broj takvih lokacija i zadrži prodavnice koje imaju veći potencijal za poslovanje.

Ne zatvaraju se sve prodavnice koje posluju slabije

KiK još nije objavio konačan spisak objekata koji će biti zatvoreni.

Kompanija ističe da velika većina njenih prodavnica i dalje posluje profitabilno, a restrukturiranje ne znači odustajanje od daljeg širenja.U Nemačkoj je, pored zatvaranja oko 150 objekata, planirano i otvaranje novih prodavnica.

Pojedini izvori iz maloprodajne industrije navode da bi broj zatvorenih lokacija mogao biti i veći, ali te informacije kompanija za sada nije zvanično potvrdila.

Menja se i radno vreme prodavnica

Restrukturiranje ne podrazumeva samo smanjenje broja objekata.KiK razmatra i promene radnog vremena, posebno u prodavnicama u kojima je prodaja u jutarnjim satima slabija. U pojedinim objektima moglo bi da dođe do kasnijeg otvaranja, dok se na nekim evropskim tržištima razmatra i kraće radno vreme.

Cilj je da troškovi poslovanja budu bolje usklađeni sa brojem kupaca i ostvarenom prodajom.KiK posluje i u HrvatskojKiK je prisutan i na tržištu regiona. U Hrvatskoj kompanija ima više od 80 prodavnica, a na tamošnje tržište ušla je 2011. godine.

Za sada nema zvanične potvrde da će konkretne prodavnice u Hrvatskoj biti obuhvaćene planiranim zatvaranjima.Zbog toga se najavljene promene ne mogu automatski povezivati sa svim KiK prodavnicama u regionu.

Više od 4.000 prodavnica širom Evrope

KiK je osnovan 1994. godine, a prva prodavnica otvorena je u Diseldorfu. Kompanija danas posluje u 14 zemalja, ima više od 4.200 prodavnica i zapošljava više od 32.000 ljudi. Restrukturiranje zato predstavlja značajnu promenu za jedan od poznatijih evropskih diskontnih lanaca.

Iako će nekoliko stotina prodavnica biti zatvoreno, KiK ne napušta strategiju fizičkih prodavnica. Kompanija istovremeno zatvara slabije lokacije, prilagođava postojeću mrežu i otvara nove objekte tamo gde procenjuje da postoji veća potražnja.

Za kupce u regionu za sada je najvažnije da nema najave o masovnom povlačenju KiK-a sa tržišta. Plan je pre svega da se smanji broj neprofitabilnih ili međusobno previše bliskih prodavnica i da preostala mreža bude efikasnija.