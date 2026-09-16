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Građanima kojima pripada jednokratna pomoć od 6.000 dinara, a novac nije uplaćen na račun, na raspolaganju je mogućnost da provere zbog čega uplata nije izvršena.

Ukoliko uplata izostane, građani treba da se obrate Upravi za trezor i podnesu odgovarajući zahtev kako bi se proverilo zbog čega novac nije uplaćen. Iznos od 6.000 dinara se isplaćuje na račun koji je građanin prijavio, odnosno na račun otvoren u Poštanskoj štedionici, u zavisnosti od toga za koji način isplate se izjasnio.

Zato, ukoliko pomoć ne legne na račun, prvi korak je provera da li je isplata trebalo da bude izvršena na prijavljeni račun, a zatim obraćanje Upravi za trezor radi provere razloga zbog kojeg uplata nije realizovana.

Građani tako mogu da utvrde da li je problem u načinu isplate ili je potrebno preduzeti dodatne korake kako bi im novac bio isplaćen.

Ministar finansija u tehničkom mandatu Siniša Mali izjavio je sinoć da se do sada prijavilo 1.650.000 građana za jednokratnu pomoć od 6.000 dinara i dodao da to znači da se skoro svaki punoletni građanin prijavio za tu pomoć.

Govoreći o jednokratnoj pomoći građana, Mali je naveo naveo da sledeće nedelje kreće isplata.

- Dva miliona korisnika je dobilo novčanu pomoć. Naredne nedelje sledi isplata 6.000 dinara svim punolentim građanima Srbije, jedan deo će biti isplaćen iz Akcionarskog fonda, drugi deo iz budžeta Srbije. Taj deo koji je vezan za Akcionarski fond, nema potrebe da se prijavljuju, isplata će se vršiti od 21. do 25. septembra, a novac će moći da se podiže kada god - rekao je Mali.

Kako kaže, građani koji nisu u Akcionarskom fondu, moraće da izvrše prijavu preko Uprave za trezor.

- 1.560.000 građana se prijavilo za jednokratnu novčanu pomoć, a preko Akcionarskog fonda pravo ima 4 miliona građana, što će reći da se gotovo svaki građanin Srbije prijavio! - dodaje Mali.