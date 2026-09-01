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Srbija se sprema za ogroman septembarski talas državne podrške, težak preko 960 miliona evra. Na račune građana novac će stizati kroz tri različita paketa mera, a prvi na spisku su penzioneri, roditelji i svi punoletni građani koji ispune uslove. Isplate kreću već od sredine meseca. Evo preciznog kalendara i računice koja vam otkriva koliko tačno novca možete da očekujete u svojoj koverti.

Prvi na listi za isplatu su naši najstariji sugrađani.

Pomoć za penzionere

Isplata za penzionere počinje zvanično 14. septembra. Ono što je najbitnije, nikakva prijava nije potrebna. Novac leže automatski preko PIO fonda svim korisnicima koji imaju prebivalište u Srbiji. Država je odlučila da najviše pomogne onima sa najskromnijim penzijama, ali niko neće ostati praznih ruku.

Maksimalnih 35.000 dinara dobiće oko 300.000 ljudi na minimalcu, kao i poljoprivredni penzioneri čiji je prosek primanja tek 24.443 dinara. Zanimljivo je da će minimalni iznos od 20.000 dinara dobiti i oni sa većim primanjima, poput vojnih penzionera.

Dok penzioneri čekaju automatsku uplatu, ostali punoletni građani moraju da obrate pažnju na jedan ključni datum za prijavu.

Pomoć od 6.000 dinara

Svi punoletni građani Srbije dobiće po 6.000 dinara, a država je za ovu namenu izdvojila sredstva iz dva izvora, 246 miliona evra iz Akcionarskog fonda i preko 150 miliona iz budžeta. Ova dopuna iz budžeta je ključna jer je prethodni zakon bio manjkav i obuhvatao je samo one koji su bili punoletni do 2007. godine sada je ta nepravda ispravljena.

Zapamtite ove korake:

7. septembar – Otvara se proces prijave za sve punoletne građane.

Izvor sredstava – Kombinacija Akcionarskog fonda i budžetskih rezervi.

22. septembar – Počinje isplata novca na bankovne račune.



Posebnu pažnju u septembru treba da obrate roditelji, jer su novi cenzusi otvorili vrata za isplate koje su mnogi ranije smatrali nedostižnim. Pomoć po detetu od 25.000 dinara

Roditelji koji su u sistemu dečijeg dodatka dobijaju jednokratnu pomoć od 25.000 dinara po detetu. Zahvaljujući izmenama pravila od 1. aprila 2026. godine, krug korisnika je drastično proširen. Razlog? Plate su rasle, pa su mnogi "ispali" iz sistema, zbog čega je država podigla pragove i obezbedila dodatnih 950 miliona dinara.

Važno je znati da se ovi limiti usklađuju dva puta godišnje (1. januara i 1. jula) sa potrošačkim cenama. Evo novih granica primanja po članu porodice.

Drugo dete: 600.000 dinara (isplata u 24 rate po 25.000 dinara) + 135.000 dinara jednokratne pomoći.

Treće dete: 2.280.000 dinara (isplata u 120 rata po 19.000 dinara) + 135.000 dinara jednokratne pomoći.

Četvrto dete: 3.180.000 dinara (isplata u 120 rata po 26.500 dinara).

Paušal za opremu: Dodatnih 7.500 dinara koji sleduju uz roditeljski dodatak.