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Ulaganje od nekoliko hiljada evra u novi sistem grejanja sasvim opravdano izaziva sumnju kod mnogih domaćinstava. Ipak, kada se podvuče crta, toplotne pumpe (vazduh-voda, zemlja-voda i voda-voda) trenutno predstavljaju najefikasniji način zagrevanja prostora i sanitarne vode.

Tajna njihove efikasnosti leži u načinu rada: one ne proizvode toplotu sagorevanjem fosilnih goriva, već 75% energije besplatno preuzimaju iz okoline (vazduha, zemlje ili podzemnih voda), dok struju koriste isključivo za pokretanje kompresora. U poređenju sa električnim kotlovima ili TA pećima, koji za 1 kW toplotne energije potroše 1 kW struje, pravilno odabrana toplotna pumpa za isti utrošak isporuči od 3 do 5 kW toplotne energije. Taj odnos se naziva COP (koeficijent efikasnosti).

Konkretna računica: Koliko novca ostaje u džepu?

Uštede variraju od domaćinstva do domaćinstva, ali prosečne brojke su jasne. Prelaskom sa klasičnog električnog grejanja (kotlovi, TA peći) na toplotnu pumpu, računi padaju za 60% do 75%. U poređenju sa grejanjem na gas ili pelet, ušteda iznosi između 30% i 50%, dok su u odnosu na lož-ulje računi niži i do 85%.

Evo preciznog primera za dobro izolovan objekat od oko 100 kvadrata, sa kvalitetnom stolarijom i podnim grejanjem:

Grejanje na električni kotao: Domaćinstvo troši oko 15.000 kWh godišnje. Po prosečnoj ceni struje, to iznosi oko 1.650 evra godišnje.

Toplotna pumpa (COP 4): Za istu količinu toplote potroši oko 3.750 kWh. Godišnji trošak pada na oko 420 evra.

Čista ušteda: 1.230 evra (odnosno 75%) svake godine.

Sa ovakvim tempom uštede, kompletna početna investicija otplaćuje se u proseku za 5 do 8 godina, nakon čega svaka grejna sezona donosi čist profit.

Ključni faktori koji diktiraju stvarnu uštedu

Iako proizvođači garantuju visoku efikasnost, toplotna pumpa nije magični štapić. Njeni rezultati u praksi direktno zavise od infrastrukture vašeg doma.

Termoizolacija je temelj svega

Ukoliko kuća nema fasadu, gubiće i preko 40% toplote, a sa starom drvenom stolarijom taj gubitak ide i do 60%. U neizolovanom objektu, toplotna pumpa mora da radi pod maksimalnim opterećenjem kako bi nadoknadila toplotu koja "curi" kroz zidove, čime gubi svoju glavnu prednost – ekonomičnost. Puna isplativost postiže se tek sa stiroporom debljine 10 ili 12 cm i savremenom PVC ili ALU stolarijom.

Podno grejanje naspram starih radijatora

Toplotne pumpe su dizajnirane za niskotemperaturne sisteme. Najveću uštedu (visok COP) ostvaruju kada greju vodu na 30° do 40°C, što je idealno za podno ili zidno grejanje. Ako pumpu povežete na stare, tučane radijatore koji zahtevaju temperaturu vode iznad 65°C, njena efikasnost drastično opada, a period povrata investicije se produžava.

Zamka pogrešne snage (Dimenzioniranje)

Najveća greška pri kupovini je odabir pogrešne snage uređaja. Preslaba pumpa neće moći da zagreje kuću u minusu, pa će stalno paliti pomoćne električne grejače, što "zida" račune za struju. Sa druge strane, prejaka pumpa će se neprestano paliti i gasiti, što troši mnogo struje pri svakom startu kompresora i ubrzano haba sistem. Precizan proračun toplotnih gubitaka od strane stručnjaka je obavezan korak pre kupovine.

Vrste pumpi, navike i državna pomoć

Na tržištu dominiraju tri vrste sistema. Vazduh-voda su najpopularnije i najpristupačnije (model od 8 kW košta oko 3.500 evra), sa COP vrednošću između 3,4 i 4. Sistemi zemlja-voda i voda-voda su znatno skuplji (oko 5.000 evra i više, uz složene zemljane radove), ali nude vrhunsku efikasnost (COP 4,4 do 5) i mogućnost pasivnog hlađenja leti.

Na konačni račun utiču i svakodnevne navike. Naglo obaranje temperature kada niste kod kuće, a potom "odvrtanje" termostata na maksimum da se kuća brzo zagreje, poništava efikasnost uređaja. Toplotne pumpe su najštedljivije kada rade kontinuirano, održavajući stabilnih 21°-22°C. Takođe, zanemarivanje redovnog godišnjeg servisa (čišćenje filtera, provera pritiska i izolacije cevi) otežava rad kompresora i nepotrebno troši struju.

Pored evidentne uštede na mesečnom nivou, sve jači motiv za prelazak na ovaj vid grejanja jesu i državne subvencije. Mnoge opštine u Srbiji finansiraju i do 50% troškova za ugradnju toplotnih pumpi. Kada se ova bespovratna sredstva ukrste sa rastućim cenama peleta i struje, ugradnja toplotne pumpe prestaje da bude luksuz i postaje najisplativiji dugoročni potez za svaki moderan dom, piše Daibau.