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Nekada su nekretnine na planinama bile retkost; danas se grade apartmani, kuće za odmor, vikendice. Sa turističkom ponudom rastu i cene kvadrata. Istraživali smo koliko koštaju kvadrati nekretnina na planinama u Bosni i Hercegovini, Srbiji i Crnoj Gori i da li se kupuju za odmor ili su investicija.

Jahorina, olimpijska lepotica, poslednjih godina je veliko gradilište. Najviše se grade zgrade sa apartmanima. Planina je doživela građevinski, ali i cenovni bum. Vladimir Lučić kupio je svoju prvu nekretninu pre 20 godina.

- Kako se posao razvijao, tako smi i delimično širili naše poslovanje na razne segmente. Sada imamo i neki pansion, apartmane, imamo i deo nekog ugostiteljstva, tako da imamo širok spektar usluga - rekao je Lučić, vlasnik apartmana na Jahorini.

Kvadrat nekretnine na Jahorini je između 5.000 i 8.000 maraka, na Bjelašnici od 5.000 do 6.000. Jeftinije je na Vlašiću, 4.000 po kvadratu. Bez obzira na to što su cene kvadrata i tri puta veće nego pre 10 godina, nekretnine su i dalje tražene.

- Trend rasta jeste veliki. Ne dešava se u poslednje vreme, odnosno u poslednjih 10 - 15 godina, da cene gotovo uopšte ne idu unazad - rekao je Ranko Vukmanović, stručnjak za nekretnine.

U Srbiji su najtraženije nekretnine na Zlatiboru i Kopaoniku. Kvadrat na Zlatiboru je između 1.850 i 2.600 evra, dok je na Kopaoniku oko 2.000 evra.

1/5 Vidi galeriju Zlatibor je među najskupljim planinama u regionu po ceni kvadrata Foto: Kurir

Najtraženiji su novi apartmani u kompleksima sa dodatnim sadržajima, poput spa-centara i bazena, jer se, kažu stručnjaci, takve nekretnine lakše izdaju.

- Razvoj izgradnje hotela, kongresnog turizma, organizacija sve više različitih sportskih aktivnosti i takmičenja na ovim planinama produžava sezonu i to utiče i na tržište nekretnina, jer što je destinacija atraktivnija, što imate veći broj gostiju i cena, to je investicioni potencijal takve nekretnine veći. I normalno da danas, kada kupci gledaju da kupe nekretninu na planini, oni ne gledaju samo lokaciju i cenu, oni gledaju šta dodatno dobijaju, jer žele da taj stan mogu da iznajme tokom cele godine, ne samo leti ili zimi - rekla je Aleksandra Mihajlović.

I u Crnoj Gori rastu cene planinskih nekretnina. Kvadrat na Durmitoru je od 1.100 do 3.500 evra, a na Bjelasici između 2.000 i 3.000. U opštini Kolašin, kažu, da od turističkog i građevinskog buma i lokalna zajednica ima benefite

- Proširuju se i razvijaju se mala i srednja preduzeća, otvaraju se nova radna mesta.

Što se tiče poljoprivrede, širi se tržište, plasiranje poljoprivrednih proizvoda, ali pre svega tu mislim na otvaranje novih radnih mesta i mogućnost mladih ljudi da ostanu u Kolašinu i vide Kolašin kao svoje buduće mesto za život", rekao je Radovan Puletić, menadžer opštine Kolašin.