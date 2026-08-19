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Turistički promet u zemlji beleži rast od 6,6 odsto, a planina koja je nekada bila pre svega zimska destinacija danas privlači goste tokom gotovo cele godine.

Prema podacima koje je izneo ministar turizma Husein Memić, Zlatibor je u prvih šest meseci ove godine ostvario 661.158 noćenja, što je 6,1 odsto više nego u istom periodu prošle godine. Time se nalazi na drugom mestu među najposećenijim destinacijama u Srbiji, odmah iza Beograda.

Koliko novca je potrebno za kratak odmor na Zlatiboru?

Ručak sa kafom za dve osobe može da košta oko 5.000 dinara. U jednom restoranu dve porcije ručka i dve kafe plaćene su upravo toliko.

Na drugom mestu, dve porcije ručka koštale su oko 3.400 dinara, što pokazuje da se cene razlikuju u zavisnosti od restorana i ponude. Ni slatkiši nisu zanemarljiva stavka u budžetu. Dve porcije palačinki - jedna sa eurokremom i prelivom od višanja, a druga sa džemom – uz piće, koštale su ukupno 2.000 dinara.

Kada je reč o smeštaju, dve noći za dve osobe mogu da se pronađu za oko 75 evra, u zavisnosti od termina, lokacije i kategorije objekta.

Konačan trošak vikenda na Zlatiboru zavisi od brojnih faktora - pre svega od broja ljudi koji putuju, izbora smeštaja, načina prevoza, ali i od toga gde se jede, koje sadržaje turisti biraju i koliko aktivnosti planiraju tokom boravka.

Trošak dodatnih sadržaja

Cene mogu značajno da variraju u zavisnosti od lokacije i ponude, pa će se i ukupan budžet za odmor razlikovati od gosta do gosta. Posebno tokom perioda veće posećenosti, važno je unapred uračunati i troškove dodatnih sadržaja, parkinga, izleta i drugih usluga koje mogu biti deo boravka.

Ipak, interesovanje turista očigledno ne jenjava. Zlatibor je poslednjih godina prerastao u destinaciju koja ne zavisi samo od zimske sezone, već goste privlači tokom čitave godine.