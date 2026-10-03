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Zimska jutra, žurite na posao, a stakla u automobilu su potpuno zamagljena iznutra. Većina vozača u tom trenutku pravi istu instinktivnu grešku, pojačavaju grejanje do daske, usmeravaju duvanje ka šoferšajbni i nervozno čekaju minutima da vreo vazduh osuši staklo. Međutim, tajna najbržeg odmagljivanja ne krije se u samoj toploti, već u isušivanju vazduha.

Rešenje problema je dugme koje 90 odsto vozača potpuno isključi čim prođu letnje vrućine, klima uređaj (A/C).

Zašto je klima (A/C) ključna tokom zime?

Kondenzacija na staklima nastaje kada topao, vlažan vazduh udari u ledeno staklo automobila. Ako samo uključite obično grejanje, vi zapravo i dalje vrtite vlažan vazduh po kabini.

Kompresor klime ne služi isključivo za hlađenje. Njegova druga, podjednako važna funkcija je da deluje kao moćan isušivač vlage. Kada zimi uključite A/C dugme zajedno sa grejanjem, vi na stakla šaljete vreo, ali potpuno suv vazduh. Suv vazduh će upiti vlagu sa šoferšajbne doslovno za tri sekunde, ostavljajući staklo kristalno čistim.

Procedura za instant odmagljivanje (Pravilo 4 koraka)

Da bi ovaj trik uspeo momentalno, morate podesiti ventilaciju na sledeći način:

Uključite A/C dugme: Bez obzira na to što je napolju niska temperatura, kompresor mora da radi kako bi izvukao vlagu.

Pojačajte grejanje i ventilator na maksimum: Toplota će ubrzati isparavanje, a jak mlaz ventilatora će brzo "očistiti" staklo.

Usmerite vazduh isključivo ka šoferšajbni: Blokirajte duvanje u noge i lice dok se staklo potpuno ne razbistri.

Isključite recirkulaciju vazduha: Simbol automobila sa polukružnom strelicom unutar njega mora biti ugašen. Ako je recirkulacija uključena, sistem vrti isti onaj vlažni vazduh koji izdišete i stakla će ostati zamagljena satima. Sistem mora da vuče svež vazduh spolja.

Ako vaš automobil poseduje automatsku klimu i dugme sa oznakom "MAX Defrost", simbol šoferšajbne sa tri vijugave strelice, pritiskom na to jedno dugme kompjuter će automatski odraditi sva ova 4 koraka umesto vas.

Skriveni uzrok ako se stakla i dalje magle

Ukoliko ste primenili ovaj sistem, a stakla se i dalje uporno magle ili osećate neprijatan miris vlage i prašine u kabini, problem je mehaničke prirode. Vaš filter kabine je najverovatnije star, zapušen prljavštinom i natopljen vlagom. Zamena ovog filtera košta oko 1.000 do 2.000 dinara, menja se za pet minuta i garantuje da ćete zimu provesti bez brisanja stakala krpom tokom vožnje.