Stvarni glasovi, stvarne promene: čuti proživljena iskustva u mentalnom zdravlju
Beograd, 5. oktobar 2026.godine, 16.30–19.00 — Evropska kuća
Povodom Svetskog dana mentalnog zdravlja, Centar za mentalno zdravlje Klinike za psihijatrijske bolesti „Dr Laza Lazarević“ organizuje javni događaj koji okuplja osobe sa proživljenim iskustvom teškoća mentalnog zdravlja, stručnjake i građane. Kroz dve panel-diskusije, učesnici će razgovarati o traženju pomoći, lečenju i oporavku, kao i o promenama koje podršku mogu učiniti dostupnijom, humanijom i usmerenijom na potrebe osobe.
Ne govoriti o korisnicima, već razgovarati sa njima — polazište je događaja u kojem lično iskustvo predstavlja ravnopravan izvor znanja. Program će početi upoznavanjem sa učesnicima i njihovim iskustvima, koja će ostati u središtu obe panel-diskusije, vođene kroz tri povezane celine: čuti, razumeti i promeniti.
Prvi panel biće posvećen sagorevanju na poslu, anksioznosti, depresivnosti i osećaju izgubljenosti — iskustvima koja često ostaju skrivena iza odgovora „dobro sam“. Razgovaraće se o prepoznavanju teškoća, preprekama traženju pomoći i značaju podrške. Drugi panel otvoriće pitanja stigme i predrasuda prema osobama koje koriste usluge mentalnog zdravlja, ali i prema psihijatrima i psihoterapeutima, uz osvrt na komunikaciju, poverenje i stigmatizujuće postupanje unutar sistema.
Cilj susreta nije samo razmena iskustava, već prepoznavanje konkretnih mogućnosti za unapređenje odnosa između korisnika i stručnjaka i aktivnije uključivanje korisnika u razvoj usluga. Održavanjem događaja u Evropskoj kući, van zdravstvene ustanove, otvara se prostor za javni dijalog o dostojanstvu, ravnopravnosti, nediskriminaciji i zajedničkoj odgovornosti za mentalno zdravlje.
Događaj će biti prenošen uživo putem YouTube kanala www.youtube.com/@centarzamentalnozdravlje
Za prisustvo je potrebno pozvati kontakt telefon Centra za mentalno zdravlje 064/8652-555 i prijaviti se ostavljanjem imena, prezimena i email adrese.