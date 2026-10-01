Povodom Svetskog dana mentalnog zdravlja, Centar za mentalno zdravlje Klinike za psihijatrijske bolesti „Dr Laza Lazarević“ organizuje javni događaj koji okuplja osobe sa proživljenim iskustvom teškoća mentalnog zdravlja, stručnjake i građane. Kroz dve panel-diskusije, učesnici će razgovarati o traženju pomoći, lečenju i oporavku, kao i o promenama koje podršku mogu učiniti dostupnijom, humanijom i usmerenijom na potrebe osobe.

Ne govoriti o korisnicima, već razgovarati sa njima — polazište je događaja u kojem lično iskustvo predstavlja ravnopravan izvor znanja. Program će početi upoznavanjem sa učesnicima i njihovim iskustvima, koja će ostati u središtu obe panel-diskusije, vođene kroz tri povezane celine: čuti, razumeti i promeniti.