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Na čelo ove veletrgovačke kompanije u Srbiji dolazi sa funkcije direktora lanca snabdevanja u MAKRO Španija, gde je takođe bio i član Borda.

Gospodin Lopez-Puertas je u kompaniji MAKRO Španija bio od septembra 2022. godine. Pre toga obavljao je funkciju izvršnog direktora sajma IFEMA Madrid od 2016. godine. Tokom svoje bogate međunarodne karijere imao je niz rukovodećih pozicija u kompanijama kao što su TNT Express, Carrefour, Royal Caribbean/Pullmantur Cruises i Grupo VIPS, gde je bio odgovoran za oblasti operacija, logistike, korisničkog servisa i drugih ključnih poslovnih funkcija.

Bogato profesionalno iskustvo, pre svega u oblasti operacija i logistike, doprineće daljem rastu kompanije METRO na srpskom tržištu, gde veletrgovac više od 20 godina posvećeno neguje partnerstva sa profesionalnim kupcima iz ugostiteljskog i samostalnog trgovačkog sektora.

Nadir Kađi, dosadašnji generalni direktor METRO-a u Srbiji, preuzeo je istu poziciju u kompaniji METRO Turska.

Biznis Kurir

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