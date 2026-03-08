Slušaj vest

Filoza je preuzeo funkciju od Karlos Tavareša, a njegov paket uključuje osnovnu platu od 1,4 miliona evra, dodatne beneficije poput troškova prevoza, službenih vozila i osiguranja, kao i dugoročne podsticaje u vrednosti od 1,5 miliona evra koji tek treba da budu isplaćeni.

Iako je imao pravo na dodatne godišnje bonuse, oni mu nisu isplaćeni jer je kompanija prošle godine zabeležila neto gubitak od 26,3 milijarde dolara.

Ogromna razlika u primanjima

Prosečna godišnja plata zaposlenog u Stellantisu iznosi oko 66.000 evra, što znači da je Filoza zaradio oko 82 puta više.

Ipak, njegova primanja su znatno niža u poređenju sa prethodnikom.

Tavareš je 2023. godine inkasirao čak 36,5 miliona evra, od čega je najveći deo poticao iz dugoročnih stimulacija vezanih za ostvarenje ciljeva, uključujući rast prodaje vozila sa niskom emisijom u Evropi i pokretanje proizvodnje elektrifikovanih pogonskih sistema.

U 2024. godini njegova zarada pala je na 23 miliona evra, dok je nakon odlaska sa funkcije dobio ukupno 12 miliona evra, uključujući otpremninu i stimulacije.

U međuvremenu, radnici u Severnoj Americi, uključujući članove sindikata UAW, prvi put posle više godina neće dobiti godišnji bonus, jer je kompanija u tom regionu zabeležila gubitak od 2,2 milijarde dolara.

Razlika između zarada menadžmenta i zaposlenih tako je ponovo u centru pažnje u godini koju je Stellantis završio sa velikim finansijskim minusom.