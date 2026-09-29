Slušaj vest

Akcionarsko društvo "Elektroprivreda Srbije“ upozorava građane da je u toku internet prevara („fišing“ kampanja) u kojoj se građanima šalju lažne elektronske poruke kojima se primaocima navodno dostavljaju računi za električnu energiju.

- Napominjemo da "Elektroprivreda Srbije” nije promenila način slanja i sadržaj elektronske poruke i nikada kupcima ne šalje obaveštenja sa linkovima za plaćanja - saopšteno je iz EPS-a.

Iz te kompanije dodaju da su o ovim phishing mejlovima obavestili Nacionalni CERT i MUP- odeljenje za Visokotehnološki kriminal.

skrin Lazni mejl (1).png
Lažni račun za struju Foto: EPS

 - Apelujemo na građane da ukoliko su primili ovakve poruke ne otvaraju sumnjive linkove, a posebno je važno da ne ostavljaju svoje podatke - naglašavaju iz EPS-a.

Kurir Biznis

Ne propustiteDruštvoJednim klikom možete ostati bez dinara na računu: Opasna SMS prevara kruži Srbijom, moguće je da vam je već stigla na telefon – MUP izdao hitno upozorenje
Mup prevara upozorenje
DruštvoJEDAN POGREŠAN KLIK MOŽE DOVESTI DO KRAĐE VAŠIH LIČNIH PODATAKA ILI PROFILA NA MREŽAMA! Načelnik Vujić: Profil žrtava zavisi od vrste prevare
Vladimir Vujić
Crna GoraZABELEŽEN FIŠING NAPAD NA KLIJENTE BANAKA U CRNOJ GORI: Hitno se oglasila policija, apeluju na oprez
shutterstock-phishing--1.jpg
DruštvoPojavile se nove glasovne prevare koje mogu da vam pokradu novac! Ne nasedajte na lažne pozive, debelo mogu da vas koštaju
Zabrinuta žena se drži za glavu, u pozadini druga žena drži telefon ispred laptopa, pored znaka upozorenja