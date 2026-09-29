Elektroprivreda Srbije uputila apel građanima da ne nasedaju na lažne mejlove i ne otvaraju linkove za plaćanje računa za struju jer se radi o prevari
InfoBiz
EPS uputio ozbiljno upozorenje građanima: Ako ste dobili ovakav račun za struju, to je prevara
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Akcionarsko društvo "Elektroprivreda Srbije“ upozorava građane da je u toku internet prevara („fišing“ kampanja) u kojoj se građanima šalju lažne elektronske poruke kojima se primaocima navodno dostavljaju računi za električnu energiju.
- Napominjemo da "Elektroprivreda Srbije” nije promenila način slanja i sadržaj elektronske poruke i nikada kupcima ne šalje obaveštenja sa linkovima za plaćanja - saopšteno je iz EPS-a.
Iz te kompanije dodaju da su o ovim phishing mejlovima obavestili Nacionalni CERT i MUP- odeljenje za Visokotehnološki kriminal.
Lažni račun za struju Foto: EPS
- Apelujemo na građane da ukoliko su primili ovakve poruke ne otvaraju sumnjive linkove, a posebno je važno da ne ostavljaju svoje podatke - naglašavaju iz EPS-a.
Kurir Biznis
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