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Sudeći prema odluci Gornjeg doma parlamenta Švajcarske, koji je danas izglasao uvođenje takse od najmanje 2.000 franaka na doseljavanje radne snage iz Evropske unije, u toj zemlji su ozbiljno zabrinuti zbog visokog priliva useljenika.

Ova mera će biti aktivirala u okviru nove zaštitne klauzule predviđene novim paketom sporazuma sa EU.

Predviđeno je da se taksa za zaposlene naplaćuje direktno od kompanija koje ih angažuju, dok bi punoletni članovi porodica koji dolaze u okviru spajanja porodice sami snosili troškove.

Zakonodavci predlažu da minimalni iznos takse iznosi između 2.000 i 4.000 franaka, a prikupljeni prihodi bi se redistribuirali građanima Švajcarske.

Taksa i na imigrante

Po aktiviranju klauzule, taksa bi se primenjivala i na državljane trećih zemalja.

Ova mera stupa na snagu u slučaju da Švajcarska zabeleži ozbiljne ekonomske ili socijalne probleme usled visokog priliva useljenika.

Prema usvojenom predlogu, Federalno veće (Vlada) biće dužno da svake godine analizira potrebu za aktiviranjem zaštitne klauzule, navodi se na veb stranici švajacarskog parlamenta.

Predlagač ove mere ocenjuju da bi taksa trebalo da podstakne švajcarske kompanije da više zapošljavaju domaće radnike, prenosi Svis info.

Pojedini političari desnog centra iz frankofonog dela Švajcarske izrazili su, međutim,sumnje u njene efekte i upozorili na dodatnu administraciju, kao i deo levice.