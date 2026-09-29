Stan od 28 metra kvadratna metra na visokom prizemlju u Borči prodaje se po ceni od 72.000 evra.
Nekretnine
Pogodite koliko košta stan od 28 kvadrata u BorčI: Cena izazvala lavinu komentara na društvenim mrežama
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Na društvenim mrežama objavljen je oglas za prodaju stana u Borči. Kako stoji u opisu, namenjen je keš kupcima, a procenjen je na 72.000 evra.
Reč je o potpuno nameštenom stanu, u zgradi novije gradnje. Dodaje se da je reč o zgradi koja postoji sedam godina.
Dodatno je opisano da je stan u visokom prizemlju, sa terasom, ukupne površine 28 metara kvadratnih.
U komentarima se može uočiti iznenađenje čitalaca.
"Preterana cena za kvadrat u Borči, plus je visoko prizemlje", stoji u jednom od komentara.
Drugi su iznenađeni ponudom zbog veličine stana.
"Ko stanuje u 28 kvadrata", pitali su?
Ipak, u 28 kvadrata, koliko je u ponudi, staju kuhinja sa dnevnim boravkom i kupatilo opremljeno mašinom za veš i tuš kabinom.
Kurir Biznis/Telegraf.rs
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