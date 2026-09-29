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Na društvenim mrežama objavljen je oglas za prodaju stana u Borči. Kako stoji u opisu, namenjen je keš kupcima, a procenjen je na 72.000 evra.

Reč je o potpuno nameštenom stanu, u zgradi novije gradnje. Dodaje se da je reč o zgradi koja postoji sedam godina.

Dodatno je opisano da je stan u visokom prizemlju, sa terasom, ukupne površine 28 metara kvadratnih.

U komentarima se može uočiti iznenađenje čitalaca.

"Preterana cena za kvadrat u Borči, plus je visoko prizemlje", stoji u jednom od komentara.

Drugi su iznenađeni ponudom zbog veličine stana.

"Ko stanuje u 28 kvadrata", pitali su?

Ipak, u 28 kvadrata, koliko je u ponudi, staju kuhinja sa dnevnim boravkom i kupatilo opremljeno mašinom za veš i tuš kabinom.

Kurir Biznis/Telegraf.rs

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