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- U Cetinjskoj ulici, u neposrednoj blizini Skadarlije, prodaje se kompletno renoviran četvorosoban stan salonskog tipa, na visokom prizemlju kvalitetne i održavane zgrade sa reperezentativnim mermernim ulazom. Uknjižena kvadratura iznosi 65m2, dok je merena površina 77m2 - piše u oglasu koji je objavljen na portalu 4zida.rs.

U oglasu se navodi i da stan odlikuje "izuzetno funkcionalan raspored, dvostrana orijentacija i visina plafona 3m, što prostoru daje dodatnu prostranost, svetlost i osećaj komfora".

- Posebnu vrednost ovoj nekretnini daje direktan izlaz iz stana u uređeno dvorište zgrade, što predstavlja retkost u samom centru grada i pruža dodatni komfor za porodični život - ističe se u oglasu.

1/11 Vidi galeriju Stan od 65 metara kvadratnih u Cetinjskoj ulici u blizini Skadarlije ponuđen je na prodaju po ceni od 5,062 evra po kvadratu. Foto: Printscreen/4zida.rs

Dodaje se i da stan ima i podrum.

- Stanu pripada i podrumska ostava površine 15m2 sa prirodnom ventilacijom. Lokacija je jedna od najvećih prednosti ove nekretnine. U neposrednoj blizini je svih važnih sadržaja. Odličan izbor kako za porodično stanovanje, poslovni prostor ili kao investicija na jednoj od najcenjenijih gradskih lokacija - piše u oglasu.

1/6 Vidi galeriju Stan od 65 metara kvadratnih u Cetinjskoj ulici u blizini Skadarlije ponuđen je na prodaju po ceni od 5,062 evra po kvadratu. Foto: Printscreen/4zida.rs

Ukupna cena ove nekretnine koja ima centralno grejanje i lift košta 329.000 evra.