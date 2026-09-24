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Država nastavlja da podržava porodice kroz meru bespovratne pomoći za kupovinu prve nekretnine po osnovu rođenja deteta, a za četiri godine ovu podršku dobilo je više od 1.800 porodica. Juče je u Palati Srbija dodeljeno još 150 rešenja, dok maksimalan iznos sredstava iznosi 20.000 evra. Od 2022. godine za ovu meru populacione politike izdvojeno je 28 miliona evra.

Gosti koji su analizirali ovu temu za emisiju "Redakcija" bili su Nikola Premović, advokat i Ervin Pašanović, stručnjak za nekretnine.

- Pa, zapravo se radi o jednoj demografskoj meri Ministarstva za brigu o porodici i demografiji, čiji je cilj, između ostalog, poboljšanje našeg nataliteta, što i jeste smisao cele te mere. Prvi osnovni uslov da bi se steklo pravo na tu vrstu državne pomoći jeste da majka rodi dete. Od 1. januara 2022. godine, svaka majka koja je rodila dete ima pravo na tu vrstu državne pomoći, uz uslov da podnese zahtev Ministarstvu u roku od godinu dana od rođenja deteta. Zatim, neophodno je da majka ne poseduje nijednu drugu nekretninu. Takođe, mesečni prihodi majke i njenog supruga ili vanbračnog partnera, pošto su prema Ustavu Republike Srbije i Porodičnom zakonu izjednačeni, ne smeju da prelaze dve prosečne zarade - rekao je Premović.

Nikola Premović, advokat Foto: Kurir Televizija

Državna pomoć ima jasno propisana pravila

Advokat je objasnio pod kojim uslovima nekretnina može biti predmet pomoći, kao i koja ograničenja postoje nakon njenog dobijanja.

- U granicama proseka, odnosno nikako preko proseka. To je sasvim realno i logično. Kada se već nudi državna pomoć, ljudi koji nadprosečno zarađuju treba da ustupe tu pomoć ljudima koji prosečno ili ispodprosečno zarađuju. Naravno, neophodno je i da se radi o nepokretnosti koja je uknjižena, upisana i koja je u skladu sa svim zakonskim okvirima. Nekretnina, naročito u Beogradu, ako je formalno-pravno u vlasništvu i uknjižena u katastar, može da se proda vrlo brzo. Dakle, ako pričamo o slučajevima državne pomoći za majke koje su dobile prvo dete, te nekretnine ne mogu da se prodaju narednih pet godina. To je takođe propis Ministarstva - objasnio je advokat.

Pašanović je ukazao na specifičan odnos građana Srbije prema vlasništvu nad nekretninama i razloge zbog kojih se ono doživljava kao važan oblik sigurnosti.

- Kod nas je zaista kulturološki velika potreba da jednostavno obezbedimo krov nad glavom, čini mi se mnogo više nego na nekom Zapadu, gde otprilike statistika kaže da oko 30 do 35 odsto ljudi poseduje bilo kakvu nepokretnost. Kod nas je taj procenat oko 91 odsto punoletnih građana Srbije. Mi jednostavno ceo svoj profesionalni vek posvećujemo tome da obezbedimo nepokretnost i da obezbedimo nepokretnosti za našu decu. To je sada takav trend. Suštinski, nemamo ni alternativna tržišta kapitala gde možemo da investiramo novac i to je kod nas jedini kapital koji trenutno baštinimo - kaže Pašanović.

Ervin Pašanović, stručnjak za neketninine Foto: Kurir Televizija

- To je za tržište nekretnina jako dobro, a povećava i sigurnost u tom smislu, jer su nekretnine najsigurniji kolateral, najsigurnija imovina. Onaj ko poseduje nekretninu zna da će sačuvati svoj kapital, a da li će kapitalizacijom porasti vrednost te nekretnine ili će kroz izdavanje zaraditi dodatni novac, i to je vrlo čest slučaj. Mislim da je Srbija među prvim zemljama sa velikim brojem ljudi koji imaju u vlasništvu svoje nekretnine. Iza je, čini mi se, Albanija, Slovačka, isto tako i zemlje bivšeg istočnog bloka uglavnom imaju visok procenat vlasništva nad nekretninama. Ali kod nas se dosta radi na tome, razvija se tržište, kreditni uslovi su više nego povoljni u ovim stimulisanim kreditnim aranžmanima, posebno za mlade i posebno za majke sa decom. Jednostavno, razvija se i taj način, a time se razvija i industrija, odnosno građevinski sektor, koji u velikoj meri učestvuje u BDP-u. Posavetovao bih i majke i sve ostale klijente: čim ste u mogućnosti da kupite nepokretnost, čim ste u mogućnosti da uzmete kredit ili na neki drugi način dođete do sredstava, nemojte čekati - za Kurir televiziju, rekao je Pašanović.

02:07 Do 20.000 evra od države za prvu nekretninu! Stručnjaci otkrili koji su uslovi za majke i šta ne smeju raditi 5 godina: "Kupite nekretninu, nemojte čekati" Izvor: Kurir televizija

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