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Prijava za jednokratnu novčanu naknadu svim punoletnim građanima Republike Srbije u iznosu od 6.000 dinara završena je u ponoć, a tokom dana biće izvršeno oko 5,4 miliona isplata, najavio je prvi potpredsednik Vlade Republike Srbije i ministar finansija u tehničkom mandatu Siniša Mali.

Ministar Mali je precizirao da oko 7,1 milion lica ostvaruje pravo na 6.000 dinara novčane podrške, a u taj broj spadaju i preminuli koji su stekli status nosioca prava iz Akcionarskog fonda.

Kako je naveo, ukupno je oko 4,8 miliona lica steklo status nosioca prava iz Akcionarskog fonda i taj novac će leći danas, a među njima su i preminuli, čiji će novac pripasti njihovim zakonskim naslednicima.

Danas će, dodao je, novac biti uplaćen i na račune penzionera i primaoca socijalne pomoći, koji nisu trebali da se prijavljuju za ovaj vid novčane podrške.

Danas očekujemo oko 5,4 miliona isplata, od čega je 4,9 miliona u Banci Poštanska štedionica, poručio je ministar i objasnio da će u sredu, četvrtak i petak biti isplaćivan novac svima koji su se dodatno prijavili preko portala Uprave za trezor, zaključno sa jučerašnjim danom.

Prijavilo se 1.748.844 građana

Prema njegovim rečima, na portalu Uprave za trezor za 6.000 dinara novčane podrške se prijavilo 1.748.844 građana, a do 25. septembra biće oko 7,1 miliona isplata.

To još jednom pokazuje ekonomsku snagu Srbije u ovom trenutku, naglasio je Mali i dodao da država više novca u budžetu raspoređuje građanima i nastavlja da gradi privredni rast koji nam jedini može doneti napredak u uslovima velikih svetskih neizvesnosti i turbulencija.

Foto: Shutterstock, Printscreen

Mali je podsetio da je rebalansom budžeta za 2026. godinu, koji je usvojen krajem avgusta, a zasniva se na većim prihodima od planiranih, dodatni novac usmeren na podršku ekonomskom rastu, povećanje investicija i finansiranje razvojnih projekata, uz očuvanje makroekonomske stabilnosti, umerenog nivoa javnog duga i projektovanog privrednog rasta od 3,3 odsto.

Kako je naveo, država se sprema za sve što dolazi dok god su aktuelni svetski sukobi i ekonomske krize, ali ne dozvoljava da se njihov efekat preliva na životni standard građana i kvalitet njihovog života, jer smo se čitavu deceniju borili da to poboljšamo i uspeli u tome.

Isplaćena pomoć penzionerima

Mali je podsetio i da je 14. septembra svim penzionerima u Srbiji isplaćena novčana podrška u iznosu od 35.000, 27.500 ili 20.000 dinara, u zavisnosti od visine penzije.

Tada su, dodao je, novac dobili i korisnici dečjeg dodatka, socijalne pomoći i korisnici boračkog dodatka kojima je isplaćeno po 25.000 dinara, kao i borci koji nisu korisnici boračkog dodatka kojima je isplaćeno po 10.000 dinara.

Kroz paket pomoći ukupne vrednosti 980,6 miliona evra Srbija pokazuje zašto je jedna od najbrže rastućih ekonomija u Evropi i da je nakon bolnih sprovedenih reformi u prethodnoj deceniji postala zemlja otporna na spoljne ekonomske šokove i spremna da štiti životni standard građana, naglasio je Mali.

Time štitimo i bazu za neophodan dalji rast, tu smo za naše građane, nisu više prepušteni krizama, rekao je Mali.