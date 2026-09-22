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Ne postoji univerzalna cena gradnje - ona direktno zavisi od veličine, lokacije, materijala i opreme. Za preciznu procenu troškova, prvo morate uložiti u geodetu, projektanta i izradu detaljnog predmera i predračuna. Budžet se mora definisati na samom početku, a projekat usklađivati sa njim, a ne samo sa estetskim željama.

Šta najviše poskupljuje gradnju?

Veličina i teren: Svaki dodatni kvadrat košta između 2.000 i 4.000 evra (pri čemu kvadrati kupatila vrede više od kvadrata spavaće sobe). Teren u padu znatno otežava radove i povećava troškove.

Konstrukcija: Kompletno armiranobetonske konstrukcije (masovno projektovane nakon zemljotresa) su najskuplja opcija u predmeru, često korišćene i tamo gde za tim nema realne potrebe.

Fasade i ograde: Ventilisane fasade su estetski privlačne, ali i do četiri puta skuplje od klasičnih. Staklene ograde na velikim terasama i povučenim spratovima donose nesrazmerno visoke troškove u poređenju sa klasičnim rešenjima.

Stolarija: Drvo-aluminijum stolarija je česta želja investitora, ali zbog cene većina na kraju ipak ugradi PVC.

Cena gradnje u odnosu na ukupnu investiciju

Trenutna realna cena same izgradnje iznosi između 2.000 i 2.500 €/m² bruto građevinske površine, na šta treba dodati PDV.

Međutim, cena gradnje nije isto što i cena investicije. Dok cena gradnje pokriva samo izvođenje radova i materijale, ukupna investicija obuhvata i kupovinu zemljišta, projektovanje, dozvole, komunalne doprinose, priključke i nadzor. Zato je pogrešno budžet računati prostim množenjem kvadrature sa cenom gradnje (npr. 150 m² × 2.000 €). Taj iznos je samo gruba orijentacija, a za realnu sliku morate ukalkulisati sve pripremne i prateće troškove.

Gde i kako investitori mogu uštedeti?

Kontrola budžeta se radi u fazi projektovanja, pre početka radova. Odluke na papiru štede novac na gradilištu.

Plac i konstrukcija: Birajte što ravniji teren. Ako statika dozvoljava, umesto čistog betona koristite zidane sisteme (opeka, porobeton/siporeks) ili se odlučite za montažnu gradnju. Kod dvovodnih krovova, drvena konstrukcija je jeftinija od betonske.

Stolarija i fasada: Birajte PVC umesto aluminijuma, a standardna balkonska vrata ili obične klizne sisteme umesto skupih podizno-kliznih stena. Za fasadu koristite stiropor (klasična ETICS fasada) umesto kamene vune ili ventilisanih sistema.

Oprema i detalji: Ugradite klasične roletne umesto žaluzina, te zidane ili čelične ograde umesto staklenih.

Standardizacija: U startu isprojektujte otvore za standardna sobna i garažna vrata. Izrada vrata, tuš kabina i nameštaja po meri je uvek drastično skuplja od gotovih proizvoda.

Specifičnosti adaptacije i prikupljanje ponuda

Adaptaciji nikada ne smete pristupiti stihijski i usmenim dogovorima sa majstorima. Neophodno je imati projekat postojećeg i planiranog stanja. Ako rušite zidove, obavezno uključite statičara i nadzornog inženjera. Kod renoviranja starih stanova uvek ostavite rezerve u budžetu za nepredviđene radove.

Kada tražite izvođače za novogradnju ili adaptaciju, prikupite maksimalno tri ponude za pojedinačne radove. Proces prikupljanja može trajati dva do tri meseca jer su izvođači prebukirani i čekaju cene od svojih dobavljača. Na kraju, nikada ne štedite na inženjerima i stručnom nadzoru - oni sprečavaju fatalne greške u izvedbi čije bi vas ispravljanje koštalo mnogo više novca, vremena i živaca.