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Ako ste mislili da je metal odavno izašao iz mode kada je uređenje doma u pitanju, vreme je da promenite mišljenje. Ovaj materijal, koji je nekada bio gotovo nezaobilazan u mnogim dnevnim sobama, ponovo se vraća u stanove. Na jesen 2026. metalni detalji biće jedan od zanimljivijih trendova, a posebno će se izdvojiti vaze, činije, lampe, police i stočići.

Za razliku od velikih promena u enterijeru, ovaj trend možete da uvedete veoma jednostavno. Nije potrebno renoviranje niti kupovina kompletnog nameštaja. Dovoljna je jedna upečatljiva metalna vaza, lampa ili stočić da dnevna soba dobije savremeniji izgled.

Zašto se metal ponovo vraća?

Metal je praktičan, izdržljiv i jednostavan za održavanje, a istovremeno prostoru može da da veoma moderan izgled. Njegove sjajne površine reflektuju svetlost, pa prostorija može delovati svetlije i prozračnije.

Posebno su popularni hromirani detalji, ali lepo izgledaju i mat metalne površine. U dnevnoj sobi mogu se pojaviti kroz stočiće, lampe, police ili manje dekorativne predmete. Ako ne želite da menjate nameštaj, upravo su sitni detalji najlakši način da isprobate trend.

Metalni stočići posebno privlače pažnju

Za one koji žele nešto izraženije, metalni klub-stočići mogu biti zanimljiva alternativa klasičnim drvenim modelima. Savremeni dizajn donosi zaobljene i skulpturalne oblike, pa stočić više nije samo praktičan komad nameštaja, već postaje i dekoracija.

Metalne police takođe mogu biti dobar izbor, naročito u manjim prostorima. Vizuelno su lakše od masivnih komada nameštaja i mogu doprineti modernijem izgledu dnevne sobe.

Ipak, nije potrebno da ceo prostor bude u metalu. Naprotiv, ovaj trend najbolje funkcioniše kada se kombinuje sa toplijim materijalima.

Kako da metal ne učini prostor hladnim?

Najbolji efekat postiže se kombinovanjem metala sa drvetom, kamenom i mekim teksturama. Drveni podovi, nameštaj u toplim nijansama, lan, somot, bukle i druge mekane tkanine ublažiće hladnoću metalnih površina.

Dobro rešenje su i tople sijalice, posebno ako koristite mnogo hromiranih ili sjajnih detalja. Tako će se svetlost lepo odbijati od metala, dok će prostor i dalje izgledati prijatno i toplo.

Ako želite da isprobate trend bez velikog troška, počnite od jednog detalja. Metalna činija, vaza, lampa ili mali stočić mogu biti sasvim dovoljni da dnevna soba dobije potpuno novi izgled.