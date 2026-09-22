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Bež, boja slonovače i sivi tonovi već dugo su siguran izbor za uređenje doma. Pouzdani i neutralni, ovi tonovi su godinama činili osnovu mirnih i svedenih enterijera, iako dizajneri odavno upozoravaju da je ovakva paleta postala prilično dosadna.

Dok u modi ove jeseni vladaju čokoladna i konjak braon, u uređenju stana na scenu stupa nijansa koja donosi potpuno novu dimenziju - boja pečurke. Spajanjem pigmenata iz sveta bež, sive i braon boje, nastao je zemljani ton koji neutralnim prostorima daje više topline, slojevitosti i neočekivanu svežinu, a da pritom ne opterećuje prostor.

Smeštena negde između sive i braon, boja pečurke se odlično uklapa i u rustični stil, ali i u sofisticirani dizajn.

S razlogom je nazivaju jesenjim hitom, jer se već nalazi u fokusu popularnih brendova, koji su već izbacili nove kolekcije tekstila za kuću od prekrivača i jastuka do zavesa i dekoracije. Već ima i svoje podtonove, a jedan od najlepših je "karamel-pečurka".

Njen mekan, organski karakter unosi mir i toplinu u dom, dok suptilne tonske promene čine da soba deluje vizuelno bogatije. Boja pečurke savršeno je uklopljena uz maslinastu i sivu.

Boja pečurke vrlo podseća na boju toup (taupe), jer obe pripadaju grupi neutralnih, zemljanih tonova koji se nalaze na granici između sive i braon, ali postoji suptilna razlika u njihovom podtonu.