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Posle godina dominacije bele, sive, bež i drugih neutralnih nijansi, enterijeri se ponovo okreću bojama inspirisanim prirodom. Jedan od velikih proizvođača boja upravo je predstavio nijansu za koju veruje da će obeležiti 2027. godinu, a izbor je pao na zagasitu maslinastozelenu.

Kompanija Behr Paint proglasila je Grounded (T27-01) svojom bojom godine za 2027. Reč je o nijansi koja se nalazi između maslinaste i boje mahovine, uz diskretne braon podtonove. Behr je opisuje kao toplu, prirodnu i dovoljno neutralnu da može da se koristi u različitim prostorima.

Iako je zelena, Grounded ne deluje intenzivno niti upadljivo. Upravo zbog toga može da bude zanimljiva alternativa klasičnim neutralnim bojama, posebno ako želite da prostor izgleda toplije i povezanije sa prirodom, ali ne želite jarke tonove.

Zašto je Grounded izabrana za boju 2027. godine?

Izbor boje godine nije samo pitanje trenutne popularnosti jedne nijanse. Behr navodi da je njegov tim proučavao šire trendove u dizajnu i način na koji se menjaju očekivanja od prostora u kojima živimo.

Jedan od pravaca koji se izdvojio jeste povratak prirodnim i zemljanim tonovima. Umesto hladnih i izrazito minimalističkih enterijera, sve više pažnje dobija uređenje koje prostoru daje toplinu, dubinu i osećaj udobnosti.

Grounded je zamišljena upravo u tom pravcu. Njena maslinastozelena osnova podseća na lišće i mahovinu, dok braon podton doprinosi tome da se lako poveže sa drvetom, kamenom i drugim prirodnim materijalima.

Behr je ovu nijansu predstavio kao boju koja može da pomogne da prostor deluje smirenije, toplije i prijatnije za svakodnevni život.

Kompanija je uz izbor boje godine objavila i rezultate istraživanja sprovedenog na 1.000 Amerikanaca. Prema tim podacima, 77 odsto ispitanika navodi da se okreće prirodi kada život postane haotičan. Istraživanje je sprovedeno od 23. juna do 2. jula 2026. godine, uz marginu greške od plus ili minus tri procentna poena.

Kako izgleda Grounded?

Ako bismo ovu nijansu pokušali da opišemo bez kataloškog broja, najlakše je zamisliti prigušenu maslinastozelenu koja ima nešto topline i dubine zahvaljujući braon podtonu.

Nije toliko svetla da deluje pastelno, ali nije ni izrazito tamna. Zbog toga može da funkcioniše i kao dominantna boja u prostoriji i kao detalj.

Behr je koristi na zidovima, ali i na kuhinjskim elementima, policama, nameštaju i drugim površinama. Na njihovim primerima Grounded se pojavljuje u dnevnim sobama, radnim prostorima, spavaćim sobama, kupatilima i kuhinjama, kao i na spoljnim površinama.

Ne morate okrečiti celu sobu u zeleno

Jedna od prednosti ove nijanse jeste što ne morate da je koristite na svim zidovima da biste dobili efekat.

Ako vam je maslinastozelena previše smela za čitavu prostoriju, možete je uvesti kroz:

jedan akcentni zid

kuhinjske elemente

komodu ili policu

drvene obloge

vrata

manje dekorativne detalje

Za one koji žele izraženiji efekat, Grounded može da se koristi i kao glavna boja zidova. Behr je, između ostalog, preporučuje za dnevne i radne sobe, spavaće sobe, kuhinje i kupatila.

Sa kojim bojama se najbolje kombinuje?

Prirodno drvo jedan je od najlogičnijih izbora. Toplina drveta dodatno naglašava zemljani karakter Groundeda, dok zelena daje prostoru više dubine.

Dobro će izgledati i uz krem, bež i tople neutralne nijanse, posebno ako želite miran i nenametljiv enterijer.

Za nešto smeliji rezultat možete je kombinovati sa plavim tonovima ili tamnijim nijansama. Upravo je kombinovanje toplih i hladnijih boja jedan od pravaca koji Behr ističe u svojoj paleti za 2027. godinu.

Grounded je deo šire palete za 2027. godinu

Grounded nije predstavljena sama. Ona je centralna nijansa Behr-ove Color Trends Palette za 2027. godinu, koja obuhvata različite tople neutralne, zemljane, ružičaste, glinene i plave tonove.

Među njima su, između ostalih, Sedona Pink, nežna braonkasto-breskvasta nijansa, Denim Light, svetloplava boja koja je ponovo uvedena u kolekciju, i Nightfall, tamna plavkasta nijansa. Kompletna paleta sadrži 21 nijansu, sa Groundedom kao centralnom bojom.

To pokazuje da trend za narednu godinu nije zasnovan na tome da čitav dom bude u jednoj boji. Naprotiv, ideja je u slojevitom kombinovanju toplih i hladnijih tonova.

Boja godine nije pravilo, već pokazatelj trenda

Važno je imati na umu da izbor kompanije Behr ne znači da je Grounded "zvanična" boja svih enterijera u 2027. godini.

Proizvođači boja, dizajneri i druge kompanije iz industrije enterijera svake godine predstavljaju svoje izbore i prognoze. One mogu da utiču na trendove, ali ne predstavljaju obavezu za one koji uređuju svoj dom.

Ipak, izbor Groundeda govori nešto zanimljivo o trenutnom pravcu dizajna: posle dugog perioda dominacije hladnih neutralnih tonova, prirodne, zemljane i toplije nijanse ponovo dobijaju značaj.