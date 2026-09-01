Slušaj vest

Ako ste ikada otvorili ormarić ispod sudopere ili lavaboa i osetili neprijatan miris koji dolazi iz odvoda, znate koliko ovaj problem može da bude uporan. Klasičan sifonuglavnom rešava stvar zahvaljujući vodi koja ostaje u njegovom donjem delu, ali postoji i drugačije rešenje koje sve češće privlači pažnju - suvi sifon.

Za razliku od klasičnog sifona, suvi sifon ne koristi vodu kao prepreku neprijatnim mirisima. U njemu se nalazi mehanički element, najčešće membrana ili klapna, koja propušta vodu kada je odvod koristite, a zatvara prolaz kada voda prestane da otiče.

Upravo zbog toga nema problema sa isušivanjem vodenog čepa. Kod klasičnog sifona voda vremenom može da ispari, posebno ako se lavabo ili odvod retko koristi. Kada se to dogodi, kanalizacioni mirisi mogu lakše da prodru u prostoriju. Kod suvog sifona zaštita se ne oslanja na vodu, već na mehaničko zatvaranje odvoda.

Prednost je i ušteda prostora

To može biti naročito praktično u prostorijama koje se povremeno koriste, kao što su vikendice, pomoćna kupatila ili toaleti za goste. Ako odvod dugo stoji bez korišćenja, suvi sifon nema šta da "izgubi“ isparavanjem.

Još jedna stvar koju mnogi primete jeste izgled i prostor. Suvi sifoni mogu biti veoma kompaktni, pa ispod lavaboa ili sudopere ostaje više mesta za odlaganje stvari. To je posebno značajno kod malih kupatila i kuhinja, gde je svaki centimetar dragocen.

Ipak, važno je znati da suvi sifon nije čarobno rešenje za svaki problem sa neprijatnim mirisima. Ako se miris oseća i kada je odvod pravilno zatvoren, uzrok može biti zapušenje, loše izvedena kanalizacija, problem sa ventilacijom instalacije ili neispravno postavljen element. U takvoj situaciji zamena sifona neće nužno rešiti problem.

Kako radi suvi sifon?

Princip je jednostavan. Kada pustite vodu, pritisak vode otvara membranu ili klapnu i omogućava da voda prođe u kanalizaciju. Kada prestane protok, mehanizam se vraća u zatvoren položaj. Tako se formira fizička prepreka između kanalizacije i prostorije.

Kod pojedinih modela proizvođači koriste fleksibilne membrane, dok drugi imaju klapne ili druge mehaničke sisteme. Zato se konstrukcija razlikuje od proizvoda do proizvoda i važno je odabrati model koji odgovara konkretnom lavabou, sudoperi i instalaciji.

Da li suvi sifon može da zameni običan?

Može, ali ne treba ga kupovati naslepo. Pre zamene treba proveriti dimenzije, prečnik priključka, položaj odvoda i preporuke proizvođača. Kod nekih instalacija potrebna je i određena prepravka.

Takođe, nije svaki "suvi sifon“ namenjen istoj vrsti odvoda. Postoje modeli za različite namene, pa je najbolje da vodoinstalater proveri da li konkretno rešenje odgovara vašoj instalaciji.

Zašto ga ljudi biraju?

Najveća prednost suvog sifona je to što zaštitu od neprijatnih mirisa ne zasniva na vodi. Zbog toga je zanimljiv za odvode koji se retko koriste, ali i za moderne instalacije kod kojih je važno uštedeti prostor.