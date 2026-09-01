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- Od 1. oktobra povezujemo Beograd i Podgoricu sa čak 27 letova nedeljno, dok od 25. oktobra povećavamo broj letova za Tivat na 21 nedeljno. Karte su već u prodaji - objavila je Er Srbija na instagramu.

Putujte još fleksibilnije uz veći broj letova ka Crnoj Gori, poručili su iz Er Srbije.

Biznis Kurir

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