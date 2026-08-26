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Er Srbija će tokom septembra proširiti svoju mrežu destinacija u Španiji uvođenjem direktnih letova do Sevilje i kanarskog ostrva Tenerife, nudeći putnicima iz Srbije još više mogućnosti za odmor, istraživanje novih destinacija i uživanje u jedinstvenim španskim predelima.

Od 15. septembra nacionalna avio-kompanija uspostavlja direktne letove između Beograda i ostrva Tenerife. Najveće među Kanarskim ostrvima, poznato po prijatnoj klimi tokom cele godine, impresivnim vulkanskim pejzažima i peščanim plažama, Tenerife je idealna destinacija za odmor u svakom periodu godine. Letovi će saobraćati dva puta nedeljno, utorkom i subotom iz Beograda, dok su povratni letovi planirani sredom i nedeljom. Povratne avio-karte dostupne su po promotivnoj ceni već od 213 evra.

Od 30. septembra Er Srbija će uspostaviti i direktne letove do Sevilje, kulturnog i administrativnog centra Andaluzije. Grad bogat kulturno-istorijskim nasleđem, prepoznatljivom arhitekturom, živopisnim trgovima i autentičnom atmosferom, predstavlja odličan izbor za putnike koji žele da spoje odmor sa upoznavanjem bogate istorije i tradicije juga Španije. Letovi će se obavljati dva puta nedeljno, a povratne avio-karte mogu da se kupe po promotivnoj ceni već od 188 evra.

Avio-karte za Tenerife i Sevilju dostupne su na sajtu https://www.airserbia.com/sr-latn-rs/avio-karte-za-tenerife; https://www.airserbia.com/sr-latn-rs/avio-karte-za-sevilju; putem mobilne aplikacije Er Srbije, kao i u poslovnicama kompanije i ovlašćenim turističkim agencijama.