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Putovanje avionom za većinu putnika predstavlja početak odmora, poslovnog puta ili dugo očekivanog susreta sa porodicom i prijateljima. Upravo zato, pored planiranja puta i pripreme neophodne dokumentacije, važno je obratiti pažnju i na bezbednost ličnih stvari tokom celog putovanja.

Stručnjaci za bezbednost već godinama ukazuju da su jednostavne preventivne navike najbolji način da se izbegnu neprijatne situacije, bez obzira na to da li se putuje avionom, vozom ili drugim vidovima javnog prevoza. Novac, putne isprave, mobilni telefon, nakit, elektronski uređaji i druge vredne lične stvari preporučljivo je držati uz sebe i ne ostavljati ih bez nadzora, čak ni kada putnik nakratko napusti svoje sedište.

U poslednjem periodu širom Evrope zabeležen je veći broj prijava i slučajeva nestanka novca i drugih vrednih ličnih predmeta tokom putovanja. S tim u vezi, putnicima se dodatno preporučuje da novac, putne isprave, mobilne telefone, nakit, elektronske uređaje i druge vredne lične stvari drže uz sebe i ne ostavljaju ih bez nadzora, čak ni kada nakratko napuste svoje sedište.

Posebna pažnja savetuje se i prilikom smeštanja ručnog prtljaga kao i tokom ukrcavanja i iskrcavanja, kada je pažnja putnika često usmerena na druge aktivnosti. Vredne predmete najbolje je odložiti u torbu ili ranac koji će tokom leta biti uz putnika, kako bi u svakom trenutku bili pod njegovim neposrednim nadzorom.

Foto: Kurir/R.N.

Imajući u vidu da je u poslednjem periodu širom Evrope zabeležen veći broj prijava i slučajeva ove vrste, odgovorno ponašanje i nekoliko jednostavnih mera opreza mogu značajno doprineti bezbrižnijem putovanju. Upravo zato se putnicima preporučuje da dragocenosti ne odlažu u džep sedišta ispred sebe, da ne ostavljaju torbe otvorene ili bez nadzora i da pre napuštanja aviona provere da li su poneli sve svoje stvari.

Briga o ličnim stvarima deo je odgovornog putovanja, a preventivne preporuke predstavljaju uobičajenu praksu avio-kompanija širom sveta. U skladu sa tim, Er Srbija podseća putnike da novac, putne isprave, nakit i druge vredne lične stvari tokom celog leta drže uz sebe i da ih ne ostavljaju bez nadzora. Istovremeno, kompanija naglašava da nije u mogućnosti da preuzme odgovornost za lične predmete koji su ostavljeni bez nadzora ili nisu pod neposrednom brigom putnika. Ovakve preporuke imaju za cilj da dodatno doprinesu sigurnijem i prijatnijem iskustvu putovanja za sve putnike.