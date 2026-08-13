Energija više nije trošak: zašto je postala poslovna prilika?
Fabrika koja proizvodi sopstvenu struju. Trgovinski lanac koji baterije ne koristi samo za skladištenje energije, već i za zaradu na tržištu električne energije. Ono što je donedavno delovalo kao sporedni tehnički projekat danas za sve veći broj kompanija postaje izvor prihoda, veće otpornosti i dugoročne konkurentske prednosti.
Promenilo se i ključno pitanje. Pre samo nekoliko godina kompanije su se uglavnom pitale kako da smanje troškove energije. Danas ih zanima nešto mnogo važnije: može li energija, umesto da bude samo stavka na računu, da stvara dodatnu vrednost za poslovanje?
Od operativnog troška do strateške odluke
Odgovor na ovo pitanje počeo je da se menja poslednjih godina, kada su energetske krize, poremećaji u lancima snabdevanja i nestabilne cene pokazali koliko poslovanje može da zavisi od energije. Istovremeno su rasli zahtevi povezani sa održivošću, dok je upravljanje energijom od tehničkog pitanja postepeno preraslo u poslovnu temu.
Kompanije zato danas ne razmišljaju samo o tome koliko energije troše, već i o tome kako je proizvode, skladište i koriste. Najveća promena pritom nije tehnološka, već poslovna. Dok su se energetski projekti nekada opravdavali gotovo isključivo uštedama, danas ih uprave sve češće posmatraju kroz otpornost poslovanja, veću predvidivost troškova i mogućnost stvaranja nove vrednosti.
Jedan od najboljih primera takvog pristupa jesu kogenerativna postrojenja (CHP), koja istovremeno proizvode električnu i toplotnu energiju. Njihova vrednost nije samo u efikasnijem korišćenju resursa, već i u tome što kompanijama donose veću energetsku nezavisnost, bolju kontrolu nad poslovanjem i manju izloženost tržišnim poremećajima.
Zbog toga se kogeneracija sve češće posmatra kao strateška investicija, a ne samo kao energetski projekat. O ovoj promeni perspektive na panelu „Toplota je novac – kogeneracija kao strateška imovina“ govoriće Alen Mijoč, operativni direktor kompanije Bauwerk Group Hrvatska, Diego Cucurachi, direktor kompanije Amarc Adria, i Vladimir Sabo, direktor kompanije E.ON Energy Infrastructure Solutions Hrvatska i Slovenija.
Sličnu transformaciju prolaze i baterijski sistemi za skladištenje energije (BESS), koji će takođe biti tema ovogodišnjeg Energy.Weekenda. Donedavno su služili prvenstveno kao zaštita od prekida u snabdevanju, dok danas postaju alat koji kompanijama omogućava veću fleksibilnost, bolje upravljanje potrošnjom i aktivnije učešće na tržištu električne energije.
Stručnjaci zato fleksibilnost sve češće nazivaju novom valutom energetskog sektora. Kako se ona pretvara u poslovnu priliku, objasniće Dino Mileta, direktor i osnivač kompanije Uprise, i Matija Melnjak, rukovodilac portfolija električne energije u E.ON-u, na panelu „Fleksibilnost kao nova valuta – baterijski sistemi i ravnoteža tržišta“.
Kada energija postane tema uprave
Energija više nije tema rezervisana isključivo za tehničke timove. Odluke o njenoj nabavci, proizvodnji i korišćenju sve direktnije utiču na otpornost, konkurentnost i dugoročni razvoj kompanija.
Upravo će o ovoj promeni govoriti učesnici panela „Energija za stolom uprave – zašto je energija postala strateška tema poslovanja“, među kojima su Neven Vranković, potpredsednik za korporativne aktivnosti Atlantic Grupe, i Iva Rogović Lekić, generalna direktorka kompanije GrECo Specialty GmbH. Kroz iskustva velikih sistema i perspektivu upravljanja rizicima, panel će otvoriti pitanje zašto energija danas sve češće postaje tema uprava i strateškog planiranja.
Razvoj veštačke inteligencije i data centara pred energetski sistem postavlja potpuno nove zahteve. Može li postojeća infrastruktura da prati rastuće potrebe digitalne ekonomije i istovremeno obezbedi stabilno i održivo snabdevanje, jedno je od ključnih pitanja panela „AI je gladan – može li energetska mreža da ga nahrani?“, na kojem će učestvovati Marijana Bačić, članica Uprave Hrvatskog Telekoma.
Međutim, uspešna energetska tranzicija ne zavisi samo od tehnologije i infrastrukture. Podjednako je važno i kakvo iskustvo ona donosi krajnjim korisnicima. Upravo će to biti tema završnog panela festivala, na kojem će Luka Baranović, izvršni direktor kompanije Humanact, Ivica Kuliš, direktor kompanije E.ON Energija, i Goran Kovačević, potpredsednik za razvoj poslovanja u kompaniji Infinum, uz moderiranje Luke Gaute, rukovodioca razvoja poslovanja i transformacije u kompaniji E.ON Energy Infrastructure Solutions Hrvatska i Slovenija, razgovarati o tome kako korisničko iskustvo postaje jedan od ključnih faktora uspeha energetskih rešenja i digitalne transformacije.
O iskustvima kompanija koje energiju već pretvaraju u stratešku prednost, ali i o novim poslovnim modelima koji se pritom otvaraju, razgovaraće se na drugom izdanju Energy.Weekenda poweredUP by E.ON Hrvatska. Festival će biti održan 25. septembra u Rovinju, u okviru Weekenda.19, a na jednom mestu okupiće vodeće energetske stručnjake i kompanije koje su već zakoračile u novu energetsku ekonomiju.
Ovo su samo neke od tema koje vas očekuju u bogatom programu festivala. Uz još niz panela, razgovora i primera iz prakse, Energy.Weekend donosi celodnevni pregled najvažnijih trendova koji menjaju energetiku i poslovanje.
Istražite program i obezbedite svoje ulaznice na zvaničnom sajtu festivala.