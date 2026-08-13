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Fabrika koja proizvodi sopstvenu struju. Trgovinski lanac koji baterije ne koristi samo za skladištenje energije, već i za zaradu na tržištu električne energije. Ono što je donedavno delovalo kao sporedni tehnički projekat danas za sve veći broj kompanija postaje izvor prihoda, veće otpornosti i dugoročne konkurentske prednosti. Promenilo se i ključno pitanje. Pre samo nekoliko godina kompanije su se uglavnom pitale kako da smanje troškove energije. Danas ih zanima nešto mnogo važnije: može li energija, umesto da bude samo stavka na računu, da stvara dodatnu vrednost za poslovanje?

Foto: Marko Devčić

Od operativnog troška do strateške odluke

Odgovor na ovo pitanje počeo je da se menja poslednjih godina, kada su energetske krize, poremećaji u lancima snabdevanja i nestabilne cene pokazali koliko poslovanje može da zavisi od energije. Istovremeno su rasli zahtevi povezani sa održivošću, dok je upravljanje energijom od tehničkog pitanja postepeno preraslo u poslovnu temu. Kompanije zato danas ne razmišljaju samo o tome koliko energije troše, već i o tome kako je proizvode, skladište i koriste. Najveća promena pritom nije tehnološka, već poslovna. Dok su se energetski projekti nekada opravdavali gotovo isključivo uštedama, danas ih uprave sve češće posmatraju kroz otpornost poslovanja, veću predvidivost troškova i mogućnost stvaranja nove vrednosti.

Foto: Marko Devčić

Jedan od najboljih primera takvog pristupa jesu kogenerativna postrojenja (CHP), koja istovremeno proizvode električnu i toplotnu energiju. Njihova vrednost nije samo u efikasnijem korišćenju resursa, već i u tome što kompanijama donose veću energetsku nezavisnost, bolju kontrolu nad poslovanjem i manju izloženost tržišnim poremećajima. Zbog toga se kogeneracija sve češće posmatra kao strateška investicija, a ne samo kao energetski projekat. O ovoj promeni perspektive na panelu „Toplota je novac – kogeneracija kao strateška imovina“ govoriće Alen Mijoč, operativni direktor kompanije Bauwerk Group Hrvatska, Diego Cucurachi, direktor kompanije Amarc Adria, i Vladimir Sabo, direktor kompanije E.ON Energy Infrastructure Solutions Hrvatska i Slovenija.

Alen Mijoč Foto: Promo

Sličnu transformaciju prolaze i baterijski sistemi za skladištenje energije (BESS), koji će takođe biti tema ovogodišnjeg Energy.Weekenda. Donedavno su služili prvenstveno kao zaštita od prekida u snabdevanju, dok danas postaju alat koji kompanijama omogućava veću fleksibilnost, bolje upravljanje potrošnjom i aktivnije učešće na tržištu električne energije. Stručnjaci zato fleksibilnost sve češće nazivaju novom valutom energetskog sektora. Kako se ona pretvara u poslovnu priliku, objasniće Dino Mileta, direktor i osnivač kompanije Uprise, i Matija Melnjak, rukovodilac portfolija električne energije u E.ON-u, na panelu „Fleksibilnost kao nova valuta – baterijski sistemi i ravnoteža tržišta“.

Foto: Promo

Kada energija postane tema uprave

Energija više nije tema rezervisana isključivo za tehničke timove. Odluke o njenoj nabavci, proizvodnji i korišćenju sve direktnije utiču na otpornost, konkurentnost i dugoročni razvoj kompanija. Upravo će o ovoj promeni govoriti učesnici panela „Energija za stolom uprave – zašto je energija postala strateška tema poslovanja“, među kojima su Neven Vranković, potpredsednik za korporativne aktivnosti Atlantic Grupe, i Iva Rogović Lekić, generalna direktorka kompanije GrECo Specialty GmbH. Kroz iskustva velikih sistema i perspektivu upravljanja rizicima, panel će otvoriti pitanje zašto energija danas sve češće postaje tema uprava i strateškog planiranja.

Neven Vranković Foto: Promo

Razvoj veštačke inteligencije i data centara pred energetski sistem postavlja potpuno nove zahteve. Može li postojeća infrastruktura da prati rastuće potrebe digitalne ekonomije i istovremeno obezbedi stabilno i održivo snabdevanje, jedno je od ključnih pitanja panela „AI je gladan – može li energetska mreža da ga nahrani?“, na kojem će učestvovati Marijana Bačić, članica Uprave Hrvatskog Telekoma.

Foto: Marko Devčić

Međutim, uspešna energetska tranzicija ne zavisi samo od tehnologije i infrastrukture. Podjednako je važno i kakvo iskustvo ona donosi krajnjim korisnicima. Upravo će to biti tema završnog panela festivala, na kojem će Luka Baranović, izvršni direktor kompanije Humanact, Ivica Kuliš, direktor kompanije E.ON Energija, i Goran Kovačević, potpredsednik za razvoj poslovanja u kompaniji Infinum, uz moderiranje Luke Gaute, rukovodioca razvoja poslovanja i transformacije u kompaniji E.ON Energy Infrastructure Solutions Hrvatska i Slovenija, razgovarati o tome kako korisničko iskustvo postaje jedan od ključnih faktora uspeha energetskih rešenja i digitalne transformacije.

Luka Baranović Foto: Promo

O iskustvima kompanija koje energiju već pretvaraju u stratešku prednost, ali i o novim poslovnim modelima koji se pritom otvaraju, razgovaraće se na drugom izdanju Energy.Weekenda poweredUP by E.ON Hrvatska. Festival će biti održan 25. septembra u Rovinju, u okviru Weekenda.19, a na jednom mestu okupiće vodeće energetske stručnjake i kompanije koje su već zakoračile u novu energetsku ekonomiju.

Ovo su samo neke od tema koje vas očekuju u bogatom programu festivala. Uz još niz panela, razgovora i primera iz prakse, Energy.Weekend donosi celodnevni pregled najvažnijih trendova koji menjaju energetiku i poslovanje.

1/10 Vidi galeriju Energija više nije trošak: zašto je postala poslovna prilika? Foto: Promo