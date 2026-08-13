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U odgovorima su se često ponavljale primedbe na čistoću, dodatne troškove, ponašanje prema gostima i osećaj bezbednosti. Ipak, gotovo za svaku kritiziranu zemlju javili su se i putnici koji su imali potpuno suprotno iskustvo.

Evo koje su destinacije izazvale najviše reakcija i šta su turisti imali da kažu o njima:

Turska

Deo turista požalio se na izrazito napadne prodavce, stalno dozivanje prolaznika i pokušaje privlačenja gostiju u restorane i prodavnice. Nekima je takav način komunikacije bio toliko intenzivan da su se tokom odmora osećali neprijatno i pod pritiskom. Jedna čitateljka je svoj utisak sažela rečima: "na svakom koraku neko je tražio intimni odnos".

Drugi putnici Tursku opisuju sasvim drugačije. Navode da je dovoljno ljubazno odbiti ponudu i nastaviti dalje, a posebno hvale hotele, odnos osoblja, cene i ponudu za porodice. Alanja i Bodrum su među mestima koje su pojedini čitaoci naveli kao destinacije kojima se redovno vraćaju.

Bugarska

Podeljena su i iskustva iz Bugarske. Jedna majka koja je putovala sa dvogodišnjim detetom ispričala je da joj je po dolasku dodeljena hotelska soba bez prozora, a zamenu je, prema njenim rečima, dobila tek nakon duže rasprave sa osobljem. Neprijatno ju je iznenadio i hotelski restoran otvorenog tipa u kojem su se kokoške slobodno kretale među stolovima, pa čak i kljucale goste po nogama. Ni hranu nije ocenila pozitivno.

Drugačija iskustva: Sa druge strane, deo turista Bugarsku smatra odličnim izborom za letovanje. Sunčev Breg i Zlatni Pjasci se često izdvajaju zbog plaža, vodenih parkova, smeštaja i pristupačnih cena. Jedan čitalac je naveo kako mu sledi već 17. odmor u Bugarskoj, te razmišlja čak i o kupovini nekretnine.

Egipat

Kada je reč o Egiptu, pritužbe su se uglavnom odnosile na dodatne troškove i bakšiš.

Jedna porodica je rezervisala izlet koji je uključivao ronjenje, ali je tek na brodu saznala da korišćenje maski mora dodatno da plati.

Drugi su navodili da im je smetalo učestalo insistiranje na napojnicama.

Jedan turista je ostao neprijatno iznenađen nakon što je, prema njegovim rečima, hotelski radnik tokom njihove odsutnosti pretraživao prtljag.

Kairo je takođe izazvao podeljene utiske – nekima je bio fascinantan zbog istorije i znamenitosti, ali su ga istovremeno opisivali kao izrazito prljav grad.

Drugačija iskustva: Uprkos tome, Egipat i dalje ima veliki broj turista koji mu se vraćaju. Oni kao glavne prednosti izdvajaju Crveno more, toplu vodu, mnogo sunčanih dana i bogatu istorijsku baštinu, uz napomenu da veliku ulogu igra pažljiv izbor hotela i rizorta.

Pariz

Ni Pariz nije izbegao kritike. Jedna učesnica ankete, koja govori francuski, opisala je francusku prestonicu kao prenaseljen i neuredan grad, a posebno joj je zasmetao odnos zaposlenih u turističkom sektoru prema gostima. Druga putnica, koja je obišla 18 evropskih zemalja, navela je da je Francuska jedina država u koju ne želi da se vrati jer se nigde drugde nije osećala toliko nepoželjno.

Dominikanska Republika

Među negativnijim iskustvima našla se i ova karipska destinacija.

Jednoj turistkinji je tokom boravka u hotelskom kompleksu nestao novac u blizini bazena.

Drugi gosti su zamerili visoke cene organizovanih izleta.

Jedna putnica je navela da se nije osećala dovoljno bezbedno da sama šeta gradom, a ostala joj je u sećanju i neobična situacija u kojoj ju je taksista zamolio da mu iz hotelskog restorana ponese banane.