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Evropska komisija objavila je u utorak analizu svog Zajedničkog istraživačkog centra (JRC), koja potvrđuje da bi plan Brisela o zabrani tragova najopasnijih pesticida u uvezenim proizvodima doveo do naglog rasta cena hrane i smanjenja ponude na tržištu Evropske unije, piše Politico.

Predložena mera, osmišljena sa ciljem usklađivanja pravila za strane proizvođače sa onima koja važe za evropske poljoprivrednike, obuhvatila bi 18 aktivnih supstanci i uticala na 235 poljoprivrednih proizvoda iz 86 zemalja.

Prema najgorem scenariju JRC-a - u kojem se proizvođači izvan Unije ne bi prilagodili novim standardima - kafa bi poskupela za 332 odsto, a agrumi za 82 odsto, dok bi uvoz poljoprivrednih proizvoda u EU pao za 41 odsto.

"Trgovinska barijera“

Ova inicijativa deo je paketa za pojednostavljenje bezbednosti hrane i hrane za životinje, a nastala je kako bi se smanjilo nezadovoljstvo evropskih poljoprivrednika koji se protive trgovinskom sporazumu sa savezom Mercosur, koji čine Argentina, Brazil, Paragvaj i Urugvaj.

Iako bi smanjenje uvoza podstaklo domaću proizvodnju, predložene "zrcalne klauzule“ izazvale su oštre kritike međunarodnih udruženja i zemalja izvoznica, koje tvrde da mera krši pravila Svetske trgovinske organizacije (STO).

Pritužbe STO-u već su uputile SAD, Kanada, Australija i Paragvaj, upozoravajući da Brisel zanemaruje različite klimatske uslove i štetočine sa kojima se proizvođači širom sveta suočavaju.

Predstavnici stranih proizvođača ističu da postojeće maksimalno dozvoljene granice ostataka pesticida već garantuju zdravstvenu ispravnost proizvoda i da zabrana EU u praksi predstavlja trgovinsku barijeru.

"Izbor je između bobičastog voća koje je dostupno tokom cele godine - zdravo je, bezbedno i po poštenoj ceni - ili ograničene proizvodnje po visokoj ceni“, tvrdi Amine Bennani, predsednik Marokanskog udruženja proizvođača crvenog voća.

On dodaje da se ono što Brisel naziva "usklađivanjem standarda“ svodi na "trgovinsku prepreku“, napominjući da njihovo udruženje nikada nije konsultovano, iako će zakonodavstvo uticati na 250.000 Marokanaca zaposlenih u tom sektoru.

Slične zabrinutosti zbog ugrožavanja egzistencije hiljada radnika i snabdevanja tržišta izrazila su i druga udruženja, uključujući južnoafričke sektore za grožđe i voće Hortgro, kanadske proizvođače žitarica i mahunarki, honduraške izvoznike dinja, brazilsku poljoprivrednu uniju, kao i proizvođače badema iz Kalifornije.

Zabranjene supstance

Sa druge strane, Evropska komisija nastoji da u potpunosti spreči ponovni ulazak zabranjenih supstanci na tržište Unije tako što bi dozvoljene granice spustila praktično na tehničku nulu.

Predstavnica Komisije Elisabeth Werner naglasila je na samitu POLITICO Sustainable Futures, uoči objavljivanja predloga: "Veoma visoke standarde“ bezbednosti hrane u Evropi "potrebno je adekvatno kontrolisati“.

Komisija još nije precizirala koji će tačno zabranjeni pesticidi biti obuhvaćeni merom i najavljuje da će se odluke donositi pojedinačno, za svaki slučaj, uz procene uticaja.

Portparolka Evropske komisije Eva Hrnčířová navela je u pisanoj izjavi da bi svaka akcija "uzela u obzir važnost očuvanja prehrambene bezbednosti EU i moguće međunarodne posledice“, iako se nije direktno osvrnula na upozorenja o rastu maloprodajnih cena i većim troškovima stočne hrane.

Zemlje članice poput Francuske već snažno podržavaju zrcalne klauzule kako bi zaštitile domaće poljoprivrednike od nelojalne konkurencije.