Od sledeće godine ćemo plaćati ulazak u Evropsku uniju

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Dugo najavljivana evropska dozvola za putovanje za građane zemalja kojima nije potrebna viza ponovo je odložena. Evropska unija za sada nema novi datum početka rada sistema ETIAS, pa se putnici upozoravaju da ne popunjavaju nikakve zahteve i ne plaćaju nipšta.

Evropski sistem za informacije i autorizaciju putovanja (ETIAS) trebalo je da bude uveden krajem ove godine, pa je pomeren za narednu, a sada se odustalo od licitiranja sa datumima. ETIAS bi za građane zemalja čiji državljani mogu bez vize da putuju u šengenski prostor, među kojima su Srbija, Velika Britanija, SAD, Kanada i Australija, a bili bi u obavezi da pre puta dobiju elektronsko odobrenje.

Kako je rečeno, do novog odlaganja je došlo, između ostalog, zbog tehničkih poteškoća koje prate uvođenje novog evropskog sistema kontrole putnika na granicama.

Za turiste je trenutno najvažnije jedno: ETIAS još nije u funkciji i nema potrebe da se bilo ko prijavljuje ili plaća naknadu.

Evropska unija je na svojoj zvaničnoj stranici jasno navela da ETIAS trenutno nije aktivan i da se zahtevi za putna odobrenja ne primaju. Iz EU su takođe poručili da će konkretan datum početka rada sistema biti objavljen nekoliko meseci unapred.

Novi sistem već izazvao probleme na granicama

Novo odlaganje ETIAS-a dolazi u trenutku kada se Evropska unija već suočava sa problemima prilikom uvođenja drugog velikog sistema za kontrolu putnika EES-a, odnosno sistema ulaska i izlaska iz šengenskog prostora.

Uvođenje EES sistema izazvalo je velike gužve na graničnim prelazima i aerodromima, a putnici su tokom perioda pojačanih putovanja morali da čekaju u dugim redovima. Zbog problema sa primenom i tehničkom infrastrukturom, evropske vlasti sada pokušavaju da izbegnu dodatne probleme prilikom pokretanja ETIAS-a.

Koliko će koštati ETIAS?

Kada sistem konačno bude pokrenut, putnici će morati da podnesu zahtev elektronskim putem. Očekuje se da će naknada iznositi 20 evra, dok će određene kategorije biti oslobođene plaćanja.

Foto: Gemini ilustracija

Prema dosadašnjim najavama, taksa se neće naplaćivati deci mlađoj od 18 godina i osobama starijim od 70 godina, kao ni pojedinim članovima porodica državljana Evropske unije.

Cena od 20 evra, po mišljenju pojedinih turističkih organizacija u EU, je previše i plaše se da će ovo uticati na smanjenje broja putnika u zemlje koje žive od turizma. Prvobitan predlog je bio da ETIAS košta 7 evra, ali se od toga odustalo, a cifra od 20 evra se pravda troškovima i inflacijom.

Odobrenje bi trebalo da važi tri godine ili do isteka pasoša, u zavisnosti od toga šta nastupi ranije.

ETIAS neće menjati pravila o dužini boravka. Putnici će i dalje moći da borave u šengenskom prostoru najviše 90 dana u bilo kom periodu od 180 dana.

Kako će izgledati prijava?

Sistem će funkcionisati slično američkom ESTA programu. Putnici će preko interneta popunjavati zahtev i unositi lične podatke, a biće potrebno da odgovore i na određena bezbednosna pitanja.

Nakon toga sledi automatska provera podataka. Očekuje se da će najveći broj zahteva biti obrađen veoma brzo, često za svega nekoliko minuta, iako će za pojedine slučajeve biti potrebna dodatna provera.