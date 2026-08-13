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Razgovori sa institucijama Evropske unije i državama članicama o problemima srpskih vozača kamiona u međunarodnom transportu biće nastavljeni argumentovano i s tačnim podacima s terena. U cilju prikupljanja relevantnih podataka, Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture dostavilo je Poslovnom udruženju Međunarodni transport obaveštenje o sprovođenju ankete koja ima za cilj prikupljanje informacija s terena u vezi s problemom ograničenog boravka profesionalnih vozača na teritoriji Šengena.

Zašto se popunjava anketa

Anketa će se sprovoditi u naredne tri nedelje, a kako to izgleda u praksi, za Biznis Kurir je objasnio Borislav Popović, član Upravnog odbora Poslovnog udruženja Međunarodni transport iz Beograda.

- Cilj je da se dobije što jasnija slika koliko je vozača ugroženo i na kojim relacijama kako bi naša država bilateralnim putem sa svakom zemljom članicom EU razgovarala o dobijanju vize D za profesionalne vozače. Vrlo nam je važno da znamo i na kojim relacijama ima najviše problema - da li je to ka Nemačkoj, Češkoj ili prema Italiji - rekao je Popović.

Profesionalni vozači kamiona, podsećamo, od uvođenja EES sistema na prostoru Šengena imaju pravo da borave maksimalno 90 dana, čime im je praktično onemogućeno da rade svoj posao. Pregovori sa Evropskom komisijom traju već mesecima, tačnije od protesta kamiondžija krajem januara, ali bez većeg pomaka.

Podaci za pregovarački tim

Zato je važno da srpski pregovarački tim ima tačne informacije s terena o stvarnim posledicama primene EES sistema na transportni sektor.

- Država i pregovarački tim moraju da imaju jasnu sliku šta nama treba kako bismo izbegli da, recimo, u pravcu Nemačke tražimo 5.000 viza D, a tamo ide 10.000 vozača i obrnuto. Ja mislim da će anketu popunjavati transportna preduzeća za svoje vozače zato što imaju sve potrebne podatke. Skoro svake nedelje imamo radni sastanak Krizne grupe na ministarskom nivou s jasnim ciljem da se reše problemi naših vozača u EU. Dokle god radimo i trudimo se, imamo nečemu i da se nadamo - kazao je Popović.

Foto: Berit Kessler/Shutterstock

Kako podsećaju iz resornog ministarstva, prevoznicima koji su podneli zahtev za utvrđivanje godišnjeg plana raspodele za 2026. godinu, u E-sanduče poslato je obaveštenje s linkom za anketu. Prevoznici su pozvani da popune anketu za što veći broj vozača kako bi nadležne institucije imale tačnu situaciju na terenu koja će im pomoći u daljim pregovorima sa Evropskom komisijom.

Šta je viza D za vozače

Viza D je dugoročna boravišna viza koja već postoji u državama EU i namenjena je osobama koje u određenoj zemlji rade ili u njoj borave duži vremenski period. Najčešće se odnosi na studente, stručno usavršavanje, dodeljuje se na 12 meseci i važi isključivo u zemlji u kojoj je izdata, a ne na kompletnom prostoru EU. Zato se za profesionalne vozače razvija poseban način njene primene.

- Viza D postoji i danas, ali je sada ideja da se ona na poseban način primeni na profesionalne vozače kako oni ne bi morali da imaju prebivalište ili zaposlenje u toj zemlji da bi je dobili. Cilj je da im se omogući nesmetan rad u međunarodnom transportu - objasnio je nedavno Miroslav Alimpić, vršilac dužnosti pomoćnika ministra građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture.