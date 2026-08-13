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Kupovina kuće obično počinje pregledanjem oglasa i poređenjem prodajnih cena, ali iznos naveden u oglasu predstavlja samo početak ozbiljnije finansijske računice.

Pored novca koji se plaća prodavcu, kupca mogu očekivati porezi, javnobeležničke naknade, troškovi kredita, sređivanje dokumentacije, renoviranje, uvođenje ili popravka instalacija, uređenje dvorišta i buduće održavanje objekta. Kuća koja na prvi pogled deluje povoljnije od stana zato ne mora nužno biti jeftinija za useljenje. Realan budžet treba da obuhvati kupovnu cenu, sve troškove prenosa vlasništva i iznos potreban da objekat postane bezbedan, funkcionalan i ekonomičan za život.

Više prostora i slobode nego u stanu

Kuća kupcima donosi prednosti koje je teško izraziti samo kroz cenu kvadratnog metra. Dvorište, privatnost, mogućnost dogradnje, sopstveni parking i veća sloboda prilikom renoviranja predstavljaju važnu dugoročnu vrednost. Porodica nije ograničena pravilima stambene zajednice, nema zajedničke hodnike i liftove, a prostor se može prilagođavati promenama životnih okolnosti.

Sa druge strane, kupac pre donošenja odluke mora da proveri šta sve ulazi u oglašenu kvadraturu. Pored stambenog dela, treba pregledati krov, fasadu, podrum, tavan, pomoćne objekte, prilazni put i priključke. Veliko dvorište jeste prednost, ali zahteva košenje, održavanje i povremena ulaganja. Kuća zato može pružiti kvalitetniji i mirniji život, pod uslovom da se njeni dodatni troškovi unapred uračunaju.

Stambeni kredit može olakšati put do sopstvenog doma

Za veliki broj kupaca stambeni kredit predstavlja najrealniji način da dođu do odgovarajuće kuće bez višegodišnjeg odlaganja kupovine. Dobro izabran kredit omogućava da se trošak rasporedi na duži period, dok kupac i njegova porodica odmah koriste nekretninu. Veće učešće smanjuje iznos pozajmljene glavnice i ukupnu kamatu, ali ne bi trebalo uložiti svu raspoloživu ušteđevinu i ostati bez rezerve za preseljenje i prve radove.

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Prilikom poređenja ponuda najvažnije je posmatrati efektivnu kamatnu stopu, a ne samo reklamiranu nominalnu kamatu ili visinu prve rate. Efektivna stopa uključuje i određene prateće troškove, poput obrade zahteva, procene vrednosti nepokretnosti, osiguranja, overe založne izjave i upisa hipoteke, kada su oni uslov za kredit. Stambeni kredit može biti veoma koristan finansijski instrument ako je rata usklađena sa stabilnim primanjima, a kupcu posle njenog plaćanja ostaje dovoljno novca za redovne potrebe i održavanje kuće

Porezi, notar i provera dokumentacije

Kod kupovine korišćene kuće promet uglavnom podleže porezu na prenos apsolutnih prava po stopi od 2,5 odsto. Zakonski poreski obveznik je prodavac, ali se ugovorom često predviđa da ovu obavezu praktično snosi kupac. Poreska osnovica ne mora uvek biti samo iznos naveden u ugovoru, jer nadležni organ može proceniti tržišnu vrednost ako smatra da je ugovorena cena niža od realne. Za kupca prvog stana, pod propisanim uslovima, može postojati pravo na poresko oslobođenje za određenu površinu, pa ovu mogućnost treba proveriti pre zaključenja posla.

U računicu treba dodati i javnobeležničke troškove, koji zavise od vrednosti pravnog posla i radnji koje notar obavlja. Mogu se pojaviti i troškovi advokata, pribavljanja dokumentacije, procene kuće i upisa prava svojine. Posebno je važno proveriti da li su kuća i svi pomoćni objekti upisani u katastar, da li stvarno stanje odgovara evidentiranom, postoje li tereti ili zabeležbe i da li prodavac ima nesporno pravo raspolaganja. Jeftinija kuća sa nerešenim vlasništvom ili neupisanim delovima može postati mnogo skuplja od uredne nekretnine sa nešto višom početnom cenom.

Ograđivanje placa nije samo estetsko pitanje

Kuća bez odgovarajuće ograde često zahteva dodatno ulaganje odmah nakon kupovine, naročito kada u domaćinstvu ima male dece ili kućnih ljubimaca. Cena zavisi od obima placa, konfiguracije terena, potrebnih temelja, visine ograde, vrste materijala, kapije i načina montaže. Kod velikih parcela čak i mala razlika u ceni po dužnom metru može napraviti značajnu razliku u ukupnom budžetu.

Kupci koji žele da smanje početne izdatke mogu najpre istražiti najjeftinije opcije za ograđivanje kuće, poput pletene žičane ograde, jednostavnijih panelnih sistema ili kombinovanja čvršće prednje ograde sa povoljnijim rešenjem na bočnim i zadnjim granicama placa. Uštedu ne treba ostvarivati na stabilnosti stubova, zaštiti metala od korozije i kvalitetu ugradnje, jer naknadno ispravljanje loše postavljene ograde može koštati više od prvobitno kvalitetno izvedenih radova. Ako ograda nije hitna, radovi se mogu podeliti u faze i tako ravnomernije rasporediti trošak.

Sistem grejanja menja dugoročnu računicu

Postojeći sistem grejanja može biti velika prednost, ali i izvor neočekivanih ulaganja. Pre kupovine treba utvrditi da li kuća koristi gas, električnu energiju, čvrsto gorivo, pelet, toplotnu pumpu ili kombinovani sistem. Nije dovoljno proveriti da li kotao trenutno radi. Važni su njegova starost, efikasnost, stanje radijatora, dimnjaka i instalacija, kao i dostupnost energenta na konkretnoj lokaciji.

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Kuća bez kvalitetne izolacije može imati visoke račune bez obzira na izabrani energent. Zato u računicu treba uključiti stanje fasade, krova, stolarije i podova. Ponekad je isplativije kupiti nešto skuplju kuću sa urađenom izolacijom i savremenim grejanjem nego jeftiniji objekat u kojem će kompletna energetska sanacija zahtevati veliko dodatno ulaganje. Kod starijih kuća korisno je zatražiti ranije račune za grejanje, ali ih treba posmatrati zajedno sa brojem članova domaćinstva i načinom na koji je prostor korišćen.

Renoviranje se retko završi na krečenju

Kupci često planiraju samo estetsko osvežavanje, a tek posle useljenja otkriju vlagu, dotrajale cevi, slabu električnu instalaciju ili problematičan krov. Zbog toga kuću pre kupovine treba pregledati sa iskusnim građevinskim stručnjakom ili majstorom. Posebnu pažnju zahtevaju temelji, pukotine, prodor vode, krovna konstrukcija, dimnjaci, vodovod, kanalizacija i snaga električnog priključka.

Ponudu za radove treba podeliti na hitne, srednjoročne i estetske zahvate. Hitni su oni koji utiču na bezbednost i sprečavaju dalju štetu, poput sanacije krova, struje ili curenja vode. Zamena podova, kuhinje i nameštaja može se, ako je prostor funkcionalan, raditi postepeno. Na procenjenu cenu renoviranja razumno je dodati rezervu za nepredviđene radove, jer se pravo stanje pojedinih instalacija često vidi tek nakon otvaranja zidova ili podova.

Dvorište, priključci i svakodnevno održavanje

Uređenje dvorišta može uključivati nivelisanje terena, odvodnjavanje, staze, parking, rasvetu, kapiju, uklanjanje starih stabala i uređenje zelenih površina. Kod kuća van gradske zone treba proveriti stanje septičke jame, bunara, prilaznog puta i dostupnost komunalne infrastrukture. Ako neki priključak ne postoji, njegovo uvođenje može zahtevati projekat, saglasnosti i radove koji znatno menjaju prvobitnu računicu.

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Posle useljenja dolaze redovni izdaci za porez na imovinu, osiguranje kuće, čišćenje oluka, servis grejanja, popravke krova, održavanje fasade, dvorišta i ograde. U zgradi se deo takvih poslova finansira kroz zajedničke troškove, dok ih vlasnik kuće uglavnom organizuje i plaća sam. Korisno je zato formirati godišnji fond za održavanje, čak i kada u prvim mesecima nema vidljivih kvarova.

Realna računica počinje od ukupnog raspoloživog novca

Najsigurniji pristup nije pitanje "Koliku kuću mogu da kupim?“, već "Koliko mogu da izdvojim a da mi ostane rezerva?“. Od ukupnog budžeta najpre treba odvojiti porez, notara, troškove kredita, selidbu i neophodne radove. Zatim se procenjuju ulaganja u grejanje, izolaciju, ogradu i dvorište, a na kraju se ostavlja rezerva za nepredviđene kvarove.

Ako porodica raspolaže sa 150.000 evra, nije preporučljivo da celokupan iznos potroši na kupoprodajnu cenu. Kuća od 135.000 ili 140.000 evra može biti finansijski sigurniji izbor ako preostali novac pokriva pravne troškove, osnovno renoviranje i rezervu. Kod kupovine putem kredita isti princip znači da se, osim učešća, sačuva deo sopstvenih sredstava i proveri da li mesečni budžet može podneti ratu, grejanje i održavanje.

Kuća može biti odlična dugoročna investicija i pružiti više prostora, privatnosti i slobode nego stan. Međutim, dobra kupovina nije nužno ona sa najnižom cenom u oglasu, već ona kod koje su dokumentacija, stanje objekta i budući troškovi unapred sagledani. Tek kada se saberu kupoprodajna cena, porezi, kredit, radovi i održavanje, dobija se iznos koji pokazuje koliko kuća zaista košta.