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Da se bližimo datumu realizacije, svedoči i informacija da je nedavno otvoren je međunarodni tender za modernizaciju i izgradnju deonice brze pruge koja će našu zemlju pozicionirati kao glavno saobraćajno čvorište Balkana.

Krenula je trka za izvođače radova na jednom od najvažnijih državnih megaprojekata u ovoj deceniji. "Infrastruktura železnice Srbije" zvanično je bacila rukavicu izazova domaćim i stranim građevinskim gigantima raspisivanjem međunarodnog tendera za modernizaciju deonice pruge Beograd–Niš, na kojoj će vozovi ići brzinom od čak 200 kilometara na čas.

Red vožnje do Subotice Foto: Marko Karović

U pitanju je sistem gradnje po modelu "projektuj i izgradi" (ključ u ruke), a izabrani izvođač imaće zadatak da izradi kompletnu dokumentaciju i sprovede radove na takozvanoj Deonici 3, koja obuhvata trasu Paraćin–Trupale–Međurovo.

Šta ovo znači za građane i privredu?

Ovaj infrastrukturni poduhvat nije samo pitanje bržeg putovanja, već ozbiljna finansijska injekcija za čitav region. Realizacijom ovog projekta, Srbija dobija najmoderniju saobraćajnu žilu kucavicu koja će centralnu Evropu direktno povezati sa Bugarskom, Grčkom i Turskom.

Benefiti su višestruki:

Privredni bum: Očekuje se snažan rast investicionih aktivnosti u gradovima duž trase.

Brži transport robe: Privrednici će drastično smanjiti troškove i vreme transporta tereta ka jugu.

Mobilnost ljudi: Putovanje od prestonice do Niša postaće svakodnevna i brza rutina, čime se otvaraju nova vrata za zapošljavanje i turizam. Trka sa vremenom i strogi uslovi

Kako se navodi u pozivu koji je objavljen i u službenom glasilu Evropske unije, tender je otvoren do 2. oktobra 2026. godine. Komisija je pred ponuđače stavila izuzetno visoke tehničke i stručne kriterijume, te nema sumnje da će se za ovaj unosan posao boriti samo najspremniji evropski i svetski konzorcijumi.

Posao će dobiti onaj ko ponudi najbolji odnos tehničke ekspertize i finansijskih uslova, a izabrani izvođač biće u obavezi da, na osnovu idejnog rešenja, izradi i Projekat za građevinsku dozvolu (PGD), Projekat za izvođenje (PZI), kao i Projekat izvedenog objekta (PIO).

Jedno je sigurno, Srbija se krupnim koracima vraća na železničku mapu Evrope, a brzina od 200 km/h uskoro više neće biti privilegija samo severnog dela naše zemlje.