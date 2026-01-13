Slušaj vest

On je izrazio očekivanjeda bi i putnički saobraćaj mogao da bude otvoren u periodu između 27. februara i 15. marta.

Ministar Lazar je na današnjoj konferenciji za medije istakao da je većina teretnih kapaciteta već prodata, kao i da Mađarska garantuje tri para polazaka teretnih vozova, isto kao i Beograd, i da će vozovi iz Budimpešte polaziti na svaka dva sata.

Lazar je rekao, prenosi portal Pannon RTV, da mađarska strana želi da deonicu Budimpešta-Beograd otvori i za putnički saobraćaj u periodu između 27. februara i 15. marta.

Kako je naveo, sa mađarske strane nastojaće da pasoška kontrola ne traje duže od 30 minuta.

Biznis Kurir/Telegraf

Ne propustiteDruštvoIzgradnja brze pruge Beograd-Budimpešta potvrda prijateljstva Srbije i Kine
677z381_.brze-pruge.jpg
InfoBizMIHAJLOVIĆEVA SA MAĐARSKIM AMBASADOROM O PRUZI BEOGRAD - BUDIMPEŠTA Pinter: Rekonstrukcija u Mađarskoj počinje do kraja godine
beta3vgwmehdr0.jpg
PolitikaNARODNA STRANKA OŠTRO O REALIZACIJI PRUGE BEOGRAD-BUDIMPEŠTA Jovanović: Zorana Mihajlović da podnese ostavku
5555.jpg
InfoBizČeka se zeleno svetlo inspektora: Provere mađarskog dela pruge Beograd-Budimpešta, evo kada kreće saobraćaj
brzi voz