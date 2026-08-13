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Zvanični srednji kurs dinara za evro danas iznosi 117,3388, što je neznatna promena u odnosu na sredu, objavila je Narodna banka Srbije (NBS).

Dinar je prema evru nepromenjen u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou slabiji je za 0,1 odsto, dok je od početka godine nepromenjen.

Zvanični kurs dinara u odnosu na dolar danas je slabiji za 0,1 odsto i iznosi 101,7947.

Kurs dinara prema dolaru jači je za 1,1 odsto u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou je slabiji za 0,5 odsto, dok je od početka godine slabiji za 1,8 odsto.

Kurir Biznis

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