Dodajte Kurir Biznis u vaš Google izbor

Slušaj vest

Zvanični srednji kurs dinara za evro danas iznosi 117,3388, što je neznatna promena u odnosu na sredu, objavila je Narodna banka Srbije (NBS).

Dinar je prema evru nepromenjen u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou slabiji je za 0,1 odsto, dok je od početka godine nepromenjen.

Zvanični kurs dinara u odnosu na dolar danas je slabiji za 0,1 odsto i iznosi 101,7947.

Kurs dinara prema dolaru jači je za 1,1 odsto u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou je slabiji za 0,5 odsto, dok je od početka godine slabiji za 1,8 odsto.