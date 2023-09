OD 1. OKTOBRA POSKUPLJUJU OVE 4 NAMIRNICE! Rabrenović: Povećanje akciza na neke proizvode spada u politiku javnog zdravlja

Stiže nam novi pritisak na cene. Od 1.oktobra povećavaju se akcize na gorivo, cigarete, alkohol, kafu i tečnosti za punjenje elektronskih cigareta za osam odsto. Tako ćemo bez obzira na pritiske uslovljene kretanjima na svetskom energetskom tržištu, litar dizela ili benzina plaćati 6 dinara više.

Novinarka kurira Teodora Pivljanin, proveravali je šta i tome kažu stručnjaci.

Cena goriva iznosiće Negde od 4,6 do 4,8 dinara više. Ako na to dodamo i PDV koji je oko 20 odsto to znači da ukoliko se osnovna cena ne promeni, praktično ćemo plaćati benzin i dizel za nešto malo manje od šest dinara -rekao je Nebojša Atanacković iz Unije poslodavaca Srbije.

Novo povećanje cena ipak nije takvo da može ugroziti opadajuću putanju inflacije niti uticati na to da bude znatno viša.

- Lično verujem da će se do decembra inflacija smiriti na oko osam odsto, a iduće godine, ako ne bude novih geopolitičkih potresa da ćemo imati lagani put ka ciljanohj inflaciji tako da bi iduća godina trebalo da bude godina stabilizacije - kaže Mihajlo Rabrenović, stručnjak za strategijski menadžment.

Duvan, alkoholna pića i kafa su artikli koji imaju štetne posledice po zdravlje, pa se akcize na njih koriste za prevenciju i lečenje tih posledica.

- Imamo i mere prevencije pušenja, zato što će jedan od proizvoda koji spada u duvanski proizvod, a koriste ga uglavnom mladi biti više oporezovan i to doprinosi politici javnog zdravlja - istakao je Rabrenović.

