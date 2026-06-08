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Hronična upala tiho razara organizam, ali prava kombinacija biljnih jedinjenja može je snažno zaustaviti

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Zvuči neverovatno, ali pesticidi koji su već godinama zabranjeni u Evropskoj uniji ponovo se pojavljuju na evropskim trpezama, i to u svakodnevnim prehrambenim proizvodima poput pirinča, čaja i začina.

Nova laboratorijska ispitivanja sprovedena u četiri evropske zemlje – Holandija, Francuska, Austrija i Nemačka – otkrila su prisustvo pesticida zabranjenih na području Evropske unije u širokom spektru prehrambenih proizvoda.

Analizirano je ukupno 64 uzorka proizvoda, uključujući pirinač, mlevenu papriku, različite vrste čaja, seme kima i kari u prahu. Rezultati su pokazali da su u 49 od 64 analizirana proizvoda pronađeni ostaci jednog ili više pesticida, dok je čak 45 proizvoda sadržalo supstance koje nisu odobrene u Evropskoj uniji.

U 14 uzoraka koncentracije pesticida premašile su zakonom dozvoljene granice, zbog čega takvi proizvodi ne bi smeli da se nalaze na tržištu.

Popularni začini pod lupom

Posebno zabrinjava podatak da su svi analizirani uzorci paprike u prahu, čilija i kima sadržali ostatke pesticida koji nisu odobreni u Evropskoj uniji.

U jednom uzorku paprike u prahu otkrivena su čak 22 različita pesticida, među kojima i šest zabranjenih u EU, objavila je Foodwatch na svojim internet stranicama.

Iako je njihova upotreba unutar Evropske unije zabranjena, pojedine države članice i dalje smeju da izvoze te hemikalije u treće zemlje. Tamo se koriste u poljoprivrednoj proizvodnji, a zatim se kao ostaci na uvezenoj hrani vraćaju na evropsko tržište.

Stručnjaci ovaj fenomen nazivaju "bumerangom otrovnih pesticida“, upozoravajući na potencijalni rizik po zdravlje potrošača.

Među najčešće otkrivenim pesticidima koji nisu odobreni za upotrebu u Evropskoj uniji nalaze se Chlorfenapyr, Bifenthrin, Spirotetramat, Clothianidin, Thiamethoxam, Imidacloprid i Isoprothiolane.

Prema zvaničnim podacima Evropska agencija za hemikalije, čak šest navedenih pesticida izvezeno je iz država članica Evropske unije u treće zemlje tokom 2024. i 2025. godine.

Novi planovi izazvali zabrinutost

U međuvremenu, organizacije za zaštitu potrošača upozoravaju na planove Evropska komisija za ubrzano usvajanje paketa regulatornih izmena koje bi, prema njihovim tvrdnjama, mogle da oslabe postojeće standarde bezbednosti hrane.

Reč je o predlogu kojim bi se istovremeno menjalo deset zakonskih akata povezanih sa procenom bezbednosti pesticida, dozvoljenim nivoima ostataka pesticida u hrani i kontrolama uvoza.

Kritičari smatraju da bi takav ubrzani postupak mogao da dovede do smanjene zaštite potrošača bez dovoljno detaljne stručne rasprave i nadzora.

Zbog toga organizacije pozivaju poslanike u Evropski parlament da bezbednost hrane zadrže među prioritetima evropske politike i da se usprotive mogućem slabljenju postojećih standarda.