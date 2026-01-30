Slušaj vest

U 85 odsto jabuka koje se prodaju širom Evrope su pronađeni ostaci više pesticida, pokazuje danas objavljeno istraživanje nevladine organizacije Pan Jurop (Pan Europe).

Analiza je obuhvatila oko 60 jabuka kupljenih u 13 evropskih zemalja, među kojima su Francuska, Španija, Italija i Poljska, a pojedine jabuke su imale tragove čak sedam različitih hemikalija, prenosi Gardijan.

U 71 odsto slučajeva otkriveni su pesticidi koje Evropska unija svrstava u najopasnije i koje planira postepeno da izbaci iz upotrebe.

Prisutne i "večite hemikalije"

Pored toga, u 64 odsto uzoraka pronađene su i PFAS supstance, poznate kao "večite hemikalije", koje se teško razgrađuju i prisutne su u životnoj sredini.

Pojedinačni nivoi pesticida u jabukama su bili niži od zakonski dozvoljenih granica u Evropskoj uniji, ali organizacija upozorava na takozvani "koktel efekat", odnosno istovremenu izloženost većem broju pesticida u jednom proizvodu.

Prema rečima predstavnika Pan Jurop, rizici kombinovanog delovanja tih supstanci još nisu dovoljno istraženi.

Ljuštiti jabuke pre jela

Organizacija navodi i da bi čak 93 odsto analiziranih jabuka bilo zabranjeno ako bi se prodavale kao prerađena hrana za bebe, zbog strožih pravila koja važe za decu mlađu od tri godine.

Pan Jurop savetuje potrošačima da oljušte jabuke iz konvencionalne proizvodnje pre konzumacije ili da kupuju organske jabuke.

Jabuke su među najpopularnijim voćem u Evropi, ali veoma često se tretiraju pesticidima, posebno zbog borbe protiv gljivičnih bolesti u voćnjacima.