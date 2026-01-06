Slušaj vest

Gigant u industriji hrane i pića rekao je da njihova SMA formula za odojčad i decu potencijalno sadrži cereulid, toksin koji je otporan na toplotu i ne može se uništiti ključalom vodom.

Ako se proguta, toksin može izazvati mučninu, povraćanje i grčeve u stomaku, saopštila je Agencija za standarde hrane (FSA).

Iako još uvek nema potvrđenih izveštaja o bolesti, Nestle je saopštio da povlači proizvod iz "predostrožnost".

Kompanija je u saopštenju navela: "Bezbednost i dobrobit beba su naš apsolutni prioritet. Iskreno se izvinjavamo zbog svake zabrinutosti ili neprijatnosti koje su nastale roditeljima, starateljima i kupcima".

U obaveštenju se dalje navodi: "Nije bilo potvrđenih izveštaja o bilo kakvoj bolesti povezanoj sa konzumiranjem spornih proizvoda.

"Ipak, iz predostrožnosti, Nestle je odlučio da sprovede ovo dobrovoljno povlačenje proizvoda u skladu sa našim strogim protokolima za kvalitet i bezbednost proizvoda.

"Potrošači koji imaju ove serije ne bi trebalo da daju ovaj proizvod svojoj bebi. Razumemo da ova vest može izazvati zabrinutost kod roditelja i iskreno se izvinjavamo zbog bilo kakve zabrinutosti ili neprijatnosti koje su nastale kod roditelja, staratelja i kupaca".

Brojevi serija spornih proizvoda mogu se naći na veb stranici kompanije Nestle.

Kompanija je potvrdila da su svi ostali proizvodi bezbedni za konzumaciju, a okrivili su za problem jednog od svojih dobavljača koji je isporučio sastojak u formuli.