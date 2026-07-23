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Nijedno pravo dalmatinsko slavlje, veselje ili porodično okupljanje ne može da prođe bez prepoznatljivog mirisa pečene jagnjetine. Za mnoge je to simbol leta, druženja i tradicije, ali poslednjih meseci cena ovog specijaliteta sve češće privlači pažnju.

Dok brojni turisti i gosti spas od vrućine traže u klimatizovanim restoranima ili uživaju na plažama, s druge strane su ljudi koji rade u gotovo nemogućim uslovima. Jedan od njih je pečenjar iz Zadra Ilija Jalušić, koji tokom najjačih letnjih vrućina provodi sate pored užarenog ražnja, gde temperatura prelazi 50 stepeni. Dok se većina sklanja od žege, on radi u gotovo paklenim uslovima.

Posle velike sparine i visokih temperatura, na Jadranu je konačno pala kiša, negde više, a negde manje. Ipak, ni ekstremne vrućine nisu sprečile turiste da nastave da uživaju u letovanju.

Dok se turisti rashlađuju u moru, pečenjar iz Zadra vredno radi posao koji nimalo nije lak. Njegov dnevni zadatak je da ispeče sedam jagnjadi, tri praseta i ko zna koliko pilića. Tokom godine potroši oko 500 metara ogrevnog drveta.

„Ne kukamo, čovek se navikne“

Na jednostavno pitanje da li mu je vruće, Ilija kratko odgovara:

- Temperatura bude malo viša, ali čovek se navikne, a i ne kukamo mnogo. Radim od šest ujutru do dva popodne - rekao je Ilija.

Dok se mast sliva sa mesa, niz lice mu teče znoj koji peče oči. Ilija je pre nekoliko dana proslavio 51. rođendan, a tokom radnog vremena popije i do deset litara vode. Kaže da ga posle napornog dana osveži jedino kupanje u moru.

Ovim poslom bavi se već desetak godina. Pre toga je u Slavoniji čuvao ovce. Gosti ga često hvale i uživaju u mirisu pečenja, ali retko ko bi, kako kaže, želeo da ga zameni makar na pet minuta.

Gosti kažu:

- Svaka čast", a onda nastave svojim putem - kaže Ilija.

Konobar iz Zadra Darijo Šimić ističe da je posao pečenjara izuzetno težak.

- Svaka mu čast. Veoma je teško i nimalo lako. On je ovde prava legenda. Trenutno imamo samo dvojicu pečenjara, a trećeg ne možemo da pronađemo ni po koju cenu - rekao je Šimić.

Iako se temperatura pored samog ražnja gotovo ne može izmeriti običnim termometrom, Ilija kaže da ovaj posao ipak ima i svoje lepe strane. Posle osam sati rada pored vatre najveća nagrada mu je kada vidi zadovoljne goste koji uživaju u pečenju.

Cena pečenja izazvala brojne reakcije

Upravo cena pečene jagnjetine poslednjih dana izazvala je brojne reakcije među građanima. Posebnu pažnju privukla je vest iz Metkovića, gde se kilogram pečene jagnjetine prodaje za čak 45 evra. Mnogima je ta cena na prvi pogled delovala veoma visoko, ali poređenje sa cenama u Zagrebu pokazuje drugačiju sliku.

Brza provera cenovnika poznatih pečenjara pokazuje da jagnjetina u Metkoviću zapravo nije među najskupljima. U Zagrebu se kilogram pečene jagnjetine prodaje za oko 54 evra u poznatim pečenjarama, dok u čuvenom restoranu Okrugljak cena dostiže i 82 evra po kilogramu.

Za poređenje, za 45 evra danas možete da kupite četiri ili pet hamburgera ili tri kvalitetnije pice.

Iako se mnogima čini da je 45 evra za kilogram jagnjetine luksuz, ugostitelji objašnjavaju da su na konačnu cenu uticala brojna poskupljenja. Poskupeli su živa jagnjad, prevoz, ogrevno drvo, ali i radna snaga. Upravo rast troškova proizvodnje i rada poslednjih godina značajno je uticao na cenu ovog specijaliteta.