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U periodu od 1. januara do 30. juna ove godine ukupno je izdato 94.113 dozvola za boravak i rad stranim radnicima u Hrvatskoj. Najveći broj dozvola u tom periodu dobili su državljani Bosne i Hercegovine (17.330) i Srbije (15.863), a odmah iza njih nalaze se radnici sa Filipina i iz Nepala.

Ministarstvo zdravlja sada je donelo odluku prema kojoj će deo stranih radnika prilikom produženja privremenog boravka morati da obavi obavezni zdravstveni pregled, a po potrebi i vakcinaciju. Troškove pregleda za strane radnike snosiće njihovi poslodavci.

Nova odluka Ministarstva zdravlja odnosi se na državljane trećih zemalja kojima je za ulazak u Hrvatsku, odnosno šengenski prostor, potrebna viza. To, između ostalih, obuhvata državljane Indije, Nepala, Bangladeša, Pakistana, Filipina i Egipta koji imaju odobren privremeni boravak u Hrvatskoj i podnose zahtev za njegovo produženje.

Rizik po javno zdravlje

Zdravstveni pregled obavljaće se u nadležnim zavodima za javno zdravlje prema mestu boravka ili u Hrvatskom zavodu za javno zdravlje, u periodu od 90 dana pre podnošenja zahteva za produženje privremenog boravka. Strani radnici na pregled će dolaziti sa uputom koju popunjava njihov poslodavac.

Pregled obuhvata epidemiološku anamnezu, fizički pregled i proveru vakcinalnog statusa. Njime će se utvrđivati da li osoba ima aktivnu tuberkulozu, da li je nosilac bakterija koje izazivaju trbušni tifus i paratifus, kao i da li je zaražena HIV-om, hepatitisom B ili hepatitisom C.

Ako se tokom pregleda potvrdi zarazna bolest ili se pojavi sumnja na drugo oboljenje koje može predstavljati rizik po javno zdravlje, osoba će biti upućena na dodatnu dijagnostiku i lečenje.

Poslodavci snose troškove

Odlukom je predviđena i revakcinacija državljana trećih zemalja mlađih od 35 godina koji nemaju dokaz da su primili propisane vakcine protiv malih boginja, dečje paralize, difterije i tetanusa. Osobe zaposlene u zdravstvenoj nezi, kao i u zdravstvenom i sistemu socijalne zaštite, moraće da budu vakcinisane i protiv hepatitisa B.

Nakon obavljenog pregleda izdavaće se potvrda koju će državljanin treće zemlje morati da čuva tokom celog boravka u Hrvatskoj. Na zahtev će morati da je pokaže ovlašćenom inspektoru Državnog inspektorata, službeniku Ministarstva unutrašnjih poslova ili prilikom bilo kog zdravstvenog pregleda.